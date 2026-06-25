  • 25.06.2026, 11:50:02
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FPÖ – Spalt: Fall Pilnacek: U-Ausschuss will Klärung bei widersprüchlichen Gutachten

Befragung der Gerichtsmediziner Tsokos und Matzenauer im Fokus – Spalt fordert Aufklärung der Diskrepanzen

Wien (OTS) - 

Der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Thomas Spalt kündigte heute an, dass der Untersuchungsausschuss zum Fall Pilnacek mit den heutigen Befragungen die ermittlungstechnische Aufarbeitung abschließen werde. Im Zentrum stünden die beiden Gerichtsmediziner Dr. Tsokos und Dr. Matzenauer, deren Expertisen Widersprüche aufweisen. „Besonders das Gutachten des Berliner Gerichtsmediziners Dr. Tsokos ist relevant, da es ein Fremdverschulden zumindest in den Raum stellt. Laut seiner Expertise lassen sich die festgestellten Verletzungen unter anderem als Schläge interpretieren, während typische Befunde für einen Ertrinkungstod fast gänzlich fehlen. Demgegenüber steht das Gutachten von Dr. Matzenauer, dem Sachverständigen der Staatsanwaltschaft Krems. Wir werden ihn heute mit den abweichenden Gutachten konfrontieren und ihn fragen, warum er keine Hinweise auf Gewalteinwirkung durch fremde Hand sieht“, erklärte Spalt.

Für den freiheitlichen Mandatar haben bereits die letzten Befragungstage große strukturelle Defizite offengelegt. „Es mangelt nicht nur an personellen Kapazitäten bei den Gerichtsmedizinern, sondern auch an grundlegender Ausstattung im internationalen Vergleich. Wenn selbst die Anschaffung geeichter Thermometer zur Feststellung der Körper- und Wassertemperatur – wie in der Schweiz üblich – nicht als notwendig erachtet wird, zeugt das von einem bedenklichen Zustand. Hier besteht dringender Handlungsbedarf“, so Spalt.

„Unsere Aufgabe im Untersuchungsausschuss ist es, solche Defizite aufzudecken und zu kontrollieren, ob die Ermittlungen mit der gebotenen Sorgfalt geführt wurden. Die Politik ist gefordert, die notwendigen Rahmenbedingungen für eine leistungsfähige Gerichtsmedizin und eine zeitgemäß ausgestattete Exekutive zu schaffen. Im Herbst werden wir uns dann den politischen Entscheidungsträgern widmen“, erklärte Spalt abschließend.

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