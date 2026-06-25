Verheerendes Erdbeben in Venezuela – UNICEF hilft vor Ort

Wien (OTS) -

Das schwere Erdbeben und die befürchteten katastrophalen Folgen in Venezuela haben große Besorgnis ausgelöst. Das Ausmaß der Schäden und die humanitären Folgen werden derzeit erhoben. Aktuelle Schätzungen befürchten bis zu 10.000 Tote oder mehr. UNICEF ist vor Ort und steht bereit, Kinder und Familien in den betroffenen Gebieten rasch zu unterstützen.

Kinder sind nach Naturkatastrophen besonders gefährdet. Neben Verletzungen und dem Verlust von Wohnraum drohen Unterbrechungen der Gesundheitsversorgung, mangelnder Zugang zu sauberem Trinkwasser, psychosoziale Belastungen sowie erhöhte Risiken von Gewalt, Ausbeutung und Schulabbrüchen.

So hilft UNICEF in Venezuela

UNICEF arbeitet bereits seit Jahren in Venezuela und unterstützt Kinder und Familien in besonders vulnerablen Regionen des Landes. Die Schwerpunkte der Arbeit umfassen:

Zugang zu medizinischer Versorgung für Kinder, Schwangere und Neugeborene

Behandlung und Prävention von Mangelernährung

Bereitstellung von sauberem Trinkwasser sowie Hygiene- und Sanitärversorgung

Schutz von Kindern vor Gewalt, Ausbeutung und Vernachlässigung

Psychosoziale Unterstützung für Kinder und Familien

Bildungsangebote und Unterstützung für Schulen und Lehrkräfte

Katastrophenvorsorge und Stärkung der Resilienz von Gemeinden

UNICEF Hilfe nach Naturkatastrophen

UNICEF verfügt weltweit über langjährige Erfahrung in der humanitären Nothilfe und ist darauf vorbereitet, auf Naturkatastrophen wie Erdbeben schnell zu reagieren. Gemeinsam mit Regierungen, lokalen Partnern und den betroffenen Gemeinden werden Hilfsgüter vorpositioniert, Notfallpläne entwickelt und Kapazitäten aufgebaut, um Kinder in Krisensituationen bestmöglich zu schützen.

UNICEF Teams und Partner arbeiten weltweit und in den betroffenen Ländern laufend daran, auf Katastrophen rasch reagieren zu können. Sobald der konkrete Bedarf festgestellt ist, wird UNICEF alles daran setzen, betroffene Kinder und Familien mit lebenswichtiger Hilfe zu erreichen.

Zu den ersten Maßnahmen nach einer Katastrophe zählen in der Regel die Bereitstellung von sauberem Trinkwasser, medizinischer Versorgung, Hygieneartikeln, psychosozialer Unterstützung sowie Schutzmaßnahmen für besonders gefährdete Kinder.

UNICEF ist an der Seite der Kinder in Venezuela. Bitte unterstützen Sie uns dabei!

https://unicef.at/venezuela-erdbeben/