  • 25.06.2026, 11:22:03
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Zwischen Technologie und Verantwortung: Security im Fokus

Die aktuelle ePaper-Ausgabe steht ganz im Zeichen von Security

In der aktuellen Ausgabe unseres ePapers warum! dreht sich alles um Security. Denn Sicherheit prägt heute viele Bereiche unseres Lebens: von digitalen Infrastrukturen über wirtschaftliche Prozesse bis hin zu gesellschaftlichen Debatten. (Illustration von MultiMediaArt-Absolvent Ricardo Gantschnigg)
Salzburg/Puch-Urstein (OTS) - 

In der neuen Ausgabe des Magazins „warum! rückt die FH Salzburg ein Thema in den Mittelpunkt, das zunehmend alle Lebens- und Arbeitsbereiche prägt: Cyber Security. Die Beiträge zeigen, wie stark die Hochschule in diesem Zukunftsfeld positioniert ist und wie sie technologische Expertise mit gesellschaftlicher Verantwortung verbindet.

Interdisziplinarität als entscheidender Faktor

Die besondere Stärke der FH Salzburg liegt im interdisziplinären Zugang: Security wird nicht als rein technisches Thema verstanden, sondern als Zusammenspiel von Technologie, Gesellschaft und Verantwortung. Neben IT-Sicherheit beschäftigen sich Forscher*innen und Studierende auch mit Fragen der Maschinenethik, der Regulierung sowie den Auswirkungen digitaler Innovationen auf die Gesellschaft. Denn nachhaltige Sicherheitskonzepte entstehen vor allem dort, wo unterschiedliche Perspektiven zusammengeführt werden.

„Sicherheit ist nicht selbstverständlich, das wird uns in vielen Bereichen unseres Lebens tagtäglich bewusst. Wir wollen mit unseren Forschungsfeldern und Lehrinhalten dazu beitragen, dass Infrastruktur, Wirtschaft, Gesellschaft, Gesundheits- und Sozialsysteme, aber auch unsere demokratischen Strukturen widerstandsfähiger gegen potenzielle Gefahren werden."

Cyber Security als Ausbildungs- und Forschungsschwerpunkt

Ob im Studium, in der Forschung oder in der Zusammenarbeit mit der Praxis: Cyber Security ist an der FH Salzburg fest verankert. Forschungsinitiativen wie das Josef Ressel Zentrum für Intelligente und Sichere Industrieautomatisierung (ISIA) oder das neue Forschungs- und Transferzentrum (FTZ) Cyber Security bündeln Know-how und treiben gemeinsam mit Partnern aus Wirtschaft und Gesellschaft die Entwicklung innovativer Lösungen voran. Neben dem spezialisierten Masterstudiengang Cyber Security beschäftigen sich auch weitere Studienrichtungen mit sicherheitsrelevanten Fragestellungen digitaler Systeme und ihrer Anwendungen. Erfolgreiche Alumni und neue Startups kommen im Magazin ebenso zu Wort wie Partner aus der Wirtschaft.

Security als gesellschaftliche Aufgabe

Die „warum!“-Ausgabe macht deutlich, dass Sicherheit längst über klassische IT-Fragen hinausgeht. Themen wie Resilienz digitaler Infrastrukturen, der verantwortungsvolle Umgang mit Daten sowie der Umgang mit Unsicherheit stehen zunehmend im Fokus. Forschungsprojekte aus den Departments Angewandte Sozialwissenschaften und Creative Technologies beleuchten die gesellschaftlichen Auswirkungen, die mit Sicherheit einhergehen.

Magazin der FH Salzburg

Zwischen Technologie und Verantwortung: Security im Fokus

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FH Salzburg, Hochschulkommunikation & Marketing
Mag. Karin König
Telefon: 05022111077
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fh-salzburg.ac.at

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