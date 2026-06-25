Rat auf Draht: Schlechtes Zeugnis – Tipps für Eltern

Wien (OTS) -

Die Sommerferien nähern sich mit Riesenschritten, eine lang ersehnte Pause für Schüler:innen und Lehrer:innen. Davor gibt es aber noch die Zeugnisse, die nicht für alle Schüler:innen und deren Eltern so erfreulich ausfallen und ein oder gar mehrere „Nicht Genügend“ enthalten. Für beiden Seiten eine belastende Situation. Während sich Kinder und Jugendliche auf der Notrufnummer 147 vertraulich und kostenlos Tipps holen, wie sie ihren Eltern die schlechte Kunde überbringen können, haben die Expertinnen von elternseite.at, dem Beratungsangebot für Eltern und Bezugspersonen von Rat auf Draht, einige Tipps für Eltern zusammengetragen.

#1 Momentaufnahme



Eines vorweg: Schlechte Noten sagen nichts über die tatsächliche Intelligenz oder die Fähigkeiten Ihres Kindes aus. Sie sind eine Momentaufnahme. Wenn sich diesmal ein oder mehrere Fünfer im Zeugnis finden, heißt das nicht, dass der Nachwuchs dies in Zukunft nicht in Ordnung bringen kann.



#2 Aufgeben gibt es nicht

Auch ein Fünfer im Jahreszeugnis bedeutet nicht, dass Ihr Kind das Schuljahr wiederholen muss. Mit dem sogenannten „Nachzipf“ im Herbst bietet sich die Gelegenheit, die schlechte Note auszubügeln. Achten Sie darauf, dass Ihr Kind genug Pause bekommt, bevor es mit dem Lernen für die Nachprüfung beginnt. Ferien sollten auch zur Erholung da sein. In letzter Minute unter Stress und Zeitdruck sollte aber nicht gelernt werden.

#3 Stehen Sie hinter Ihrem Kind



Auch, wenn das Ergebnis dem aktuell nicht entsprechen mag, hat sich Ihr Kind meist angestrengt, sein Bestes gegeben und ist mit der Situation selbst nicht zufrieden. Eltern sollten die Anstrengungen würdigen. Statt Kritik braucht Ihr Kind die Gewissheit, dass sie hinter ihm stehen. Die Devise heißt: Gemeinsam schauen, was man tun kann.



#4 Unterstützung statt Vorwürfe



Konzentrieren Sie sich auf positive Aspekte, wie gute Noten, die Ihr Kind in anderen Fächern erreichen konnte oder auf besondere Talente und Fähigkeiten. Eltern, die auf Unterstützung und Mitgefühl statt auf Anschuldigungen und Vorwürfe setzen, heben das Selbstwertgefühl ihres Kindes. So gestärkt, lernt es sich in Zukunft besser.



#5 Strafen sind keine Lösung



Es ist nur verständlich, dass Eltern ob der schlechten Noten ihres Kindes auch frustriert sein können. Leicht ist man versucht, für die sachwachen schulischen Leistungen ein Verbot auszusprechen. Strafen bei schlechten Noten sind aber eher kontraproduktiv und bewirken nur, dass das familiäre Miteinander noch schwieriger wird. Die Situation ist herausfordernd genug, lassen Sie daher Zockverbot, Streamingverbot oder Handyverbot sein.

#6 Ferien sind zur Erholung da



Ferien sind Ferien: Gönnen Sie Ihrem Kind eine Pause: Es sollte die Ferien trotz der schlechten Noten genießen und sich eine Auszeit zum Abschalten nehmen können. Danach kann es erholt weitergehen.



#7 Ursachenforschung betreiben



Überlegen Sie gemeinsam , wo die Gründe für die schlechten Noten liegen könnten. Machen Sie einen Plan, wie es künftig besser laufen könnte. Das gibt Sicherheit und Orientierung. Eltern sollten sowohl die Wünsche des Kindes als auch ihre eigenen Bedürfnisse berücksichtigen.

#8 Unterstützung holen



Funktioniert gemeinsames Lernen nicht, geraten Sie dabei immer in Streit? Sie sind damit keine Ausnahme. Zögern Sie nicht, sich Hilfe zu holen. Vielleicht gibt es Bekannte, Nachbarn oder Verwandte, die als Lernhilfe einspringen können. Auch professionelle Unterstützung in Form von Nachhilfeunterricht kann geholt werden. Das Team von elternseite.at steht ihnen ebenfalls gerne zur Seite. Termine sind online unter elternseite.at buchbar. Zudem gibt es in Kooperation mit Schulpsychologie Österreich des BMBWF (Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung) eine Beratungsmöglichkeit speziell für Schulthemen: https://elternseite.at/de/beratung-schulthemen