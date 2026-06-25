RED ZAC setzt neue Maßstäbe für die Zukunft: 200 Radio-Coaches für digitale Radio-Entwicklung zuhause

Biedermannsdorf (OTS) -

Mit der Mitgliedschaft beim Verein Digitalradio Österreich setzt RED ZAC einen wichtigen Schritt in die Zukunft. Der Ausbau von DAB+ in Österreich ist Teil einer europaweiten Entwicklung – bei RED ZAC erhalten die Kund:innen die passenden Empfangs-Geräte für digitales Radio inklusive hochwertiger Beratung.

Der wachsende Markt im Bereich des Digitalradios zeigt sich bereits in den Zahlen: Mehr als 1,44 Mio. quer über alle Altersgruppen hört Radio über DAB+, eingebunden sind bereits mehr als 60 Sender. „DAB+ ist ganz klar im Massenmarkt angekommen“, betont RED ZAC-Vorstand Thomas Pöcheim.

Roman Gerner, Vorsitzender des Vereins Digitalradio Österreich ergänzt: „Wir freuen uns, mit RED ZAC ein neues, wichtiges Mitglied in unserem Verein gewonnen zu haben“. Der Verein Digitalradio Österreich ist die Branchenplattform zur Förderung und Entwicklung des digitalen Hörfunks in Österreich und sorgt für den digitalen, terrestrischen Empfang per Antenne. Das entspricht dem aktuellen Radio-Standard der EU und ist der Nachfolger von UKW.

Beratungs-Coaches bei RED ZAC

„Unsere RED ZAC Händler:innen gelten als Coaches in der Region. Dazu gehört es natürlich, bei technischen Entwicklungen das notwendige Know-how zu den Kund:innen zu bringen“, meint Pöcheim. „Als Genossenschaft mit 180 Fachhändler:innen an 200 Standorten sehen wir es als unsere Aufgabe, die Haushalte mit der notwendigen Hardware zu versorgen, daher verfügen alle unsere Händler:innen über die entsprechenden Radio-Geräte sowohl für das Eigenheim als auch fürs Auto. Gleichzeitig muss man auch ganz klar sagen: Bei der Entscheidung, Mitglied von DAB+ zu werden, spielt gerade auch das Thema Sicherheit eine ganz essentielle Rolle. Es ist wichtig, in herausfordernden Zeiten wie diesen unseren Kund:innen eine optimale Beratung bieten zu können.“

Ausweitung des Warn- und Informationssystems ASA

„Erwartet wird mit der Entwicklung des Digitalradios auch eine höhere Verfügbarkeit des Warn- und Informationssystems ASA – ‚Automatic Safety Alert‘, das die Bevölkerung in Not- und Krisenfällen mit verlässlichen Sicherheitsmeldungen im Radio versorgt, selbst wenn die Mobilfunk- oder Internetverbindung unterbrochen ist“, ergänzt Gerner. Somit bietet DAB+ einen entscheidenden Vorteil in Krisenzeiten und ermöglicht im Ernstfall ein einheitliches Durchschalten auf alle Sender.

Über den Verein Digitalradio Österreich

2013 wurde der Verein Digitalradio Österreich, ein Netzwerkpartner des FEEI, als Plattform und Business-Enabler gegründet. Die Plattform ist aus einigen Teilnehmern der Arbeitsgruppe „Digitaler Hörfunk“ bei der Rundfunk- und Telekom Regulierungs-GmbH hervorgegangen. Er bezweckt die Förderung und Entwicklung des digitalen Hörfunks in Österreich, die Weiterentwicklung der Mediengattung „Radio“ in der digitalen Medienwelt, die Etablierung des Hörfunks auf neuen Plattformen sowie die Förderung der Informationsvermittlung und Fortbildung im Bereich der elektronischen und Neuen Medien. Derzeit zählt die Plattform 30 Mitglieder aus den Bereichen Privatradio, Radiogerätehersteller, Elektro- und Elektronikindustrie, Hochschule und Handel. Weitere Informationen sind auf www.dabplus.at abrufbar.