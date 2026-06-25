Wien als Bühne der Welt — isa26

Wien (OTS) -

Über 200 ausgewählte Teilnehmende aus der ganzen Welt kommen am Campus der mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien für eine intensive Zeit voller musikalisch und persönlich bereichernder Begegnungen zusammen.

Eine Welt im Wandel – Musik als gemeinsame Sprache.

Mit ihrer 35. Ausgabe 2026 unter dem Jahresthema „global – local“ richtet die isa den Blick auf Musik in unserer komplexen Welt zwischen globaler Vernetzung und lokaler Verankerung. Elf Tage lang werden der mdw-Campus und diverse Spielstätten in Wien zum Ort intensiver künstlerischer Arbeit und reflektierter Auseinandersetzung mit Musik, Kunst und Wissenschaft.

Das Festival isaOnStage bietet allen Teilnehmenden eine Präsentationsfläche und zeigt, wie vielfältig und dynamisch klassische Musik heute sein kann und welch verbindendes Potenzial über alle Unterschiede hinweg sie hat. In über 20 öffentlichen Veranstaltungen sowohl am mdw-Campus als auch bei zahlreichen Partnerinstitutionen in ganz Wien zeigen internationale Nachwuchstalente, was klassische Musik im Jahr 2026 bedeutet: Offenheit, Lebendigkeit und Experimentierfreudigkeit. Von Auftritten im öffentlichen urbanen Raum wie z.B. im MQ oder beim Kultursommer bis hin zu Konzerten in historisch bedeutenden Spielstätten wie der Hofmusikkapelle Wien oder dem Musikverein reicht das bunte Spektrum.

Die isa26 setzt im Jubiläumsjahr des Exilarte-Zentrums der mdw auch einen besonderen Fokus auf Musik von Komponist_innen, die durch Vertreibung und Exil aus dem kulturellen Gedächtnis verdrängt wurden. Die Beschäftigung mit diesen Werken ist mehr als musikhistorische Rekonstruktion – sie ist ein Beitrag zur kritischen Auseinandersetzung mit Vergangenheit und Gegenwart in einer globalisierten aber lokal und regional geprägten Welt.

Johannes Meissl, Künstlerischer Leiter der isa: „isaOnStage lädt dazu ein, Musik als lebendigen, präsenten und gesellschaftlich relevanten Prozess zu erleben – im gemeinsamen Zuhören und im offenen Austausch über unsere global vernetzte Welt."

isaCommunity: 19. bis 26. Juli 2026 „Collaborate for Change!“

isaCommunity geht im Sommer 2026 in ihre zweite Edition als internationale Masterclass für Musikvermittlung. Der einwöchige Kurs verbindet künstlerische Praxis mit gesellschaftlichem Engagement und praxisnahem Lernen.

isaResearch: 22. bis 25. Juli 2026

Unter dem Titel „Across Moving Grounds — Music, Performing Arts, and the Politics of Mobility” untersucht isaResearch, wie Musik und darstellende Kunst durch Bewegung, Grenzen und Zugehörigkeit geformt werden — und welche Begriffe uns heute helfen, diese Dynamiken zu verstehen, ohne ihre historische und politische Komplexität zu glätten.

Musik als Auftrag

In einer Zeit wachsender geopolitischer Spannungen kommt Kultur- und Ausbildungsinstitutionen wie der mdw eine besondere Verantwortung zu. Universitäten und Festivals, die junge Menschen unterschiedlicher Herkunft, Sprache und Tradition zusammenbringen, leisten mehr als künstlerische Arbeit. Sie schaffen Raum für gemeinsames und demokratisches Verständnis.



Ulrike Sych, Rektorin der mdw: „Genau das zeichnet das isaFestival aus: Es schafft ein Miteinander über Kulturen und Generationen hinweg und leistet damit einen wichtigen Beitrag zu lebendigen, demokratischen Gesellschaften.“

Weitere Informationen: https://www.isa-music.org/de/



Über die mdw

Die mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien zählt zu den weltweit größten und renommiertesten Universitäten für Musik, Theater und Film. Rund 3.000 Studierende aus 72 Ländern genießen in 122 Studienrichtungen aus den Bereichen Musik, darstellende Kunst, Wissenschaft, Forschung und Pädagogik ihre Ausbildung. Zu den insgesamt 25 Instituten der mdw gehören u.a. das Max Reinhardt Seminar sowie die Filmakademie Wien.

Die mdw ist Teil von IN.TUNE. Innovative Universities in Music & Arts in Europe.

www.mdw.ac.at