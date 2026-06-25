- 25.06.2026, 09:01:03
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AVISO: Auftakt der ID-Austria Servicetour 2026 mit Digitalisierungsstaatssekretär Pröll
Nach dem großen Erfolg im Vorjahr kommt die ID Austria-Servicetour auch im Sommer 2026 wieder in alle neun Bundesländer und wird an über 100 Terminen Bürgerinnen und Bürger bei der ID-Austria Registrierung unterstützen.
Am Montag, den 29. Juni 2026, lädt Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll zum Auftakt der ID-Austria Servicetour 2026 auf den Ballhausplatz vor dem Bundeskanzleramt. Vor Ort wird es die Gelegenheit zur ID-Austria-Freischaltung geben. Zu Beginn haben Medienschaffende die Möglichkeit O-Töne mit Digitalisierungsstaatssekretär Pröll, mit dem Registrierungsteam sowie mit Bürgerinnen und Bürgern aufzunehmen.
Termin für Medien:
9.00 Uhr
Möglichkeit für O-Töne
Ort: Ballhausplatz 2, 1010 Wien
Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten.
HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME
Bitte weisen Sie beim Eingang Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte Bundeskanzleramt, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).
Rückfragen & Kontakt
Bundespressedienst
Telefon: +43 1 53 115 - 202247
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