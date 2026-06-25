Samariterbund: Hilfe für Venezuela läuft an

Wien (OTS) -

Zwei schwere Erdbeben mit einer Stärke von 7,2 und 7,5 haben Venezuela erschüttert. Zahlreiche Gebäude sind eingestürzt, die Rettungsarbeiten laufen auf Hochtouren. Das Ausmaß der Katastrophe ist noch nicht absehbar, die Zahl der Opfer dürfte weiter steigen.

Hilfe von Mensch zu Mensch

„Jetzt zählt jede Minute. Es geht um schnelle medizinische Versorgung, sichere Notunterkünfte und die Verteilung von lebensnotwendigen Gütern. Die Menschen vor Ort brauchen dringend unsere Unterstützung“, erklärt Wolfgang Dihanits, stellvertretender Bundesgeschäftsführer des Samariterbundes. Und er ergänzt: „Unsere spezialisierte Katastrophenhilfeeinheit SA-RRT steht im Falle einer internationalen Anforderung einsatzbereit zur Verfügung und könnte kurzfristig entsendet werden.“

Der Samariterbund bittet um Spenden

Um den Menschen in Venezuela rasch helfen zu können, ruft der Samariterbund zu Spenden auf. „Vielen Dank an alle, die unsere Hilfsaktion unterstützen. Jeder Beitrag zählt!“, appelliert Dihanits abschließend.

Spendenkonto:

Samariterbund

IBAN: AT04 1200 0513 8891 4144

BIC: BKAUATWW

Kennwort: Erdbeben Venezuela

Oder online unter:

www.samariterbund.net/spende-katastrophenhilfe

Der Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs ist Träger des österreichischen Spendengütesiegels.