  • 25.06.2026, 08:47:32
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  • OTS0021

Zollamt Österreich beschlagnahmt über 100.000 geschmuggelte Zigaretten in Nickelsdorf

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Wien (OTS) - 

Ende Mai unterzogen Beamte der Polizeiinspektion Nickelsdorf bei der Grenzkontrollstelle einen 35-jähriger Lenker einer Kontrolle. Der Mann kam in einem Mercedes Sprinter mit französischer Zulassung aus Ungarn über die Grenze. Im Zuge der Amtshandlung entdeckten die einschreitenden Beamten eine im Laderaum des Fahrzeugs eine versteckte Gefriertruhe.

Der Fahrer gab an, in dieser 4.000 Packungen Zigaretten zu transportieren. Bei der anschließenden genaueren Kontrolle stellten die Beamtinnen und Beamten insgesamt 100.960 Stück Zigaretten verschiedener Marken mit Herkunft Moldawien fest. Das Zollamt Österreich wurde in weiterer Folge zur Amtshandlung beigezogen.

Der Lenker gab im Rahmen der Erstbefragung an, die Zigaretten in Rumänien erworben zu haben. Er habe gewusst, dass die Waren aus Moldawien stammen, und beabsichtigt, diese in Deutschland, Belgien und Frankreich weiterzuverkaufen. Aufgrund von Verständigungsschwierigkeiten wurde eine Dolmetscherin für die rumänische Sprache beigezogen.

Die Finanzstrafbehörde übernahm die weiteren Ermittlungen. Gegen den Mann besteht der Verdacht der Abgabenhehlerei. Die Zigaretten wurden beschlagnahmt und amtlich verwahrt.

Fotos: https://flic.kr/s/aHBqjCWSHN

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