Grüne Wirtschaft beim Bundeswirtschaftsparlament mit wegweisenden Reformanträgen für eine zukunftsfähige Wirtschaftskammer

Wien (OTS) -

Das heutige Bundeswirtschaftsparlament ist das erste seit Start der Wirtschaftskammerreform und damit richtungsweisend für die künftige Ausrichtung der Interessenvertretung. Die Grüne Wirtschaft hat dafür gleich acht zentrale Reformanträge eingebracht. Sie setzen bei den entscheidenden Zukunftsfragen für Österreichs Unternehmen an und reichen von Fachkräftesicherung und der Stärkung von EPU über die ökologische Transformation der Wirtschaft bis hin zu sozialer Absicherung, Investitionssicherheit und dem Abbau bürokratischer Hürden.

Sabine Jungwirth, Bundessprecherin der Grünen Wirtschaft:

„ Viele unserer im heutigen Bundeswirtschaftsparlament eingebrachten Anträge begleiten uns seit Jahren. Gerade deshalb erwarten wir uns, dass die ÖVP-Wirtschaftsbund dominierte Wirtschaftskammer endlich Verantwortung übernimmt und zukunftsfähige, langfristige Lösungen auf den Weg bringt. “

Gerade jetzt, wo über die Zukunft der Wirtschaftskammer diskutiert wird, braucht es aus Sicht der Grünen Wirtschaft mehr als kosmetische Reformen. Die Kammer muss dringend einlenken, das Vertrauen der Unternehmer:innen zurückgewinnen und sich zu einer modernen Interessenvertretung des 21. Jahrhunderts entwickeln.

„ Die Wirtschaftskammer muss sich daran messen lassen, welchen konkreten Nutzen sie für Unternehmer:innen schafft. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten braucht es eine Interessenvertretung, die Betriebe entlastet und Orientierung gibt. Die Kammer muss aktuelle Veränderungen aktiv mitgestalten und Rahmenbedingungen schaffen, die Planungssicherheit und damit auch langfristige Investitionen ermöglichen. “, so Sabine Jungwirth, Bundessprecherin der Grünen Wirtschaft.

Konkret ist die Grüne Wirtschaft beim heutigen Bundeswirtschaftsparlament mit Anträgen zu folgenden Themen vertreten: