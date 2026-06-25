- 25.06.2026, 08:41:02
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Schwere Erdbeben erschüttern Venezuela – Caritas bittet um dringende Hilfe
Zahlreiche Tote, Hunderte Verletzte und massive Zerstörungen nach schweren Erdbeben in Venezuela. Caritas Österreich ruft zu Spenden für die Nothilfe auf.
Zwei schwere Erdbeben haben am Mittwochabend Venezuela erschüttert. Besonders betroffen ist der Bundesstaat La Guaira, der an die Hauptstadt Caracas grenzt. Nach ersten offiziellen Angaben wurden mehr als 30 Menschen getötet und über 700 verletzt. Da aus einigen besonders stark betroffenen Gebieten noch keine vollständigen Informationen vorliegen, wird mit deutlich höheren Opferzahlen gerechnet. Zahlreiche Gebäude wurden zerstört, viele Familien haben ihr Zuhause verloren.
Rasche Hilfe für betroffene Familien
Die Rettungsarbeiten laufen auf Hochtouren. Gleichzeitig erschweren Nachbeben, beschädigte Infrastruktur und Stromausfälle die Hilfsmaßnahmen. Viele Menschen verbringen die Nacht aus Angst vor weiteren Erschütterungen im Freien und sind dringend auf Unterstützung angewiesen.
Gemeinsam mit ihren Partnerorganisationen CRS, Caritas Deutschland und Caritas Schweiz bereitet die Caritas Österreich Nothilfemaßnahmen für die betroffenen Menschen vor. Ziel ist es, die dringendsten Bedürfnisse so rasch wie möglich zu decken. Benötigt werden vor allem Notunterkünfte, Trinkwasser, Lebensmittel, medizinische Versorgung und weitere lebenswichtige Hilfsgüter.
„Die Menschen in den betroffenen Regionen haben innerhalb weniger Minuten Angehörige, ihr Zuhause und ihre Existenzgrundlage verloren. Viele wissen nicht, wo sie die kommende Nacht verbringen werden“, sagt Andreas Knapp, Generalsekretär für Internationale Programme der Caritas Österreich. „Jetzt braucht es schnelle internationale Solidarität, damit lebensrettende Hilfe rasch bei den betroffenen Familien ankommt.“
Caritas bittet um Spenden
Die Caritas Österreich ruft zu Spenden für die Erdbebenhilfe in Venezuela auf. Die Unterstützung hilft dabei, die Versorgung der betroffenen Menschen in den ersten Tagen nach der Katastrophe sicherzustellen und dringend benötigte Hilfsgüter bereitzustellen.
Spendenkonto:
Caritas Österreich
IBAN: AT23 2011 1000 0123 4560
Kennwort: Erdbeben Venezuela
Weitere Informationen und Online-Spenden:
www.caritas.at/erdbeben-venezuela
Rückfragen & Kontakt
Caritas Österreich
Melanie Wenger-Rami, MA, Leitung Öffentlichkeitsarbeit &
Pressesprecherin
+43676 7804589
[email protected]
www.caritas.at
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