REMINDER: WKÖ-PG Bundessparte Transport und Verkehr zur aktuellen Lage der Branche, 29.6.2026, 10:00 Uhr, WKÖ

Wien (OTS) -

Der Krieg im Iran hat den beginnenden Aufschwung gebremst und auch nach Kriegsende stottert der Konjunkturmotor noch. Vor allem die hohen Energiekosten belasten die Verkehrswirtschaft, denn in kaum einer Branche sind die Energiepreissteigerungen so unmittelbar spürbar wie in der Transportbranche.

Wie es der Mobilitätswirtschaft im Detail geht und welche Auswirkungen die Kostensteigerungen auf die einzelnen Bereiche wie etwa Luftfahrt, Schiene und Straße im Detail haben, möchten wir Ihnen gerne im Rahmen eines Pressegesprächs präsentieren. Wir laden Sie daher herzlich ein zum

PRESSEGESPRÄCH

„Konjunkturtest: Aktuelle Lage der Verkehrswirtschaft und Ausblick“

Wann: Montag, 29. Juni, 10:00 Uhr

Wo: Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien, Saal B51

Ihre Gesprächspartner:

· Ing. Mag. Alexander Klacska, Obmann der Bundessparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ)

· Mag. Barbara Adametz-Schneller, Geschäftsführerin der Bundessparte Transport und Verkehr in der WKÖ

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten um Anmeldung bis 26. Juni unter: [email protected]