- 25.06.2026, 08:09:33
- /
- OTS0010
REMINDER: WKÖ-PG Bundessparte Transport und Verkehr zur aktuellen Lage der Branche, 29.6.2026, 10:00 Uhr, WKÖ
Der Krieg im Iran hat den beginnenden Aufschwung gebremst und auch nach Kriegsende stottert der Konjunkturmotor noch. Vor allem die hohen Energiekosten belasten die Verkehrswirtschaft, denn in kaum einer Branche sind die Energiepreissteigerungen so unmittelbar spürbar wie in der Transportbranche.
Wie es der Mobilitätswirtschaft im Detail geht und welche Auswirkungen die Kostensteigerungen auf die einzelnen Bereiche wie etwa Luftfahrt, Schiene und Straße im Detail haben, möchten wir Ihnen gerne im Rahmen eines Pressegesprächs präsentieren. Wir laden Sie daher herzlich ein zum
PRESSEGESPRÄCH
„Konjunkturtest: Aktuelle Lage der Verkehrswirtschaft und Ausblick“
Wann: Montag, 29. Juni, 10:00 Uhr
Wo: Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien, Saal B51
Ihre Gesprächspartner:
· Ing. Mag. Alexander Klacska, Obmann der Bundessparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ)
· Mag. Barbara Adametz-Schneller, Geschäftsführerin der Bundessparte Transport und Verkehr in der WKÖ
Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten um Anmeldung bis 26. Juni unter: [email protected]
Rückfragen & Kontakt
Wirtschaftskammer Österreich
Digital Media & Communication
Pressestelle
Telefon: T 0590 900 – 4462
E-Mail: [email protected]
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | PWK