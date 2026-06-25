  • 25.06.2026, 08:07:32
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BOKU-Podcast „Planet Shapers“, Folge 17: Muss Urlaub vier Räder haben? Klimasmart reisen, erholen und mobil sein.

Wien (OTS) - 

Freiheit auf vier Rädern? Für die meisten Urlauberinnen und Urlauber in Österreich lautet die Antwort noch immer ja: Rund drei Viertel reisen mit dem Auto an – selbst in Regionen, die mit unberührter Natur, Ruhe und Nachhaltigkeit werben. Gleichzeitig wächst das Interesse an klimafreundlichen Alternativen, von der Bahnanreise bis zur Erholung direkt vor der Haustür.

In Folge 17 des BOKU-Podcasts „Planet Shapers“ sprechen Astrid Kleber und Bernhard Vosicky mit Expertinnen und Experten aus Forschung und Praxis über die Zukunft des Reisens: Warum scheitert nachhaltige Mobilität oft an den letzten Kilometern? Weshalb werden nahegelegene Natur- und Erholungsräume so häufig unterschätzt? Und kann Elektromobilität den Spagat zwischen Komfort und Klimaschutz schaffen?

Muss Urlaub tatsächlich vier Räder haben – oder steht die Mobilitätswende bereits vor der Abfahrt?

Fragen, die im Mittelpunkt stehen:

  • Warum reisen trotz wachsendem Umweltbewusstsein noch immer die meisten Menschen mit dem Auto in den Urlaub?
  • Welche Hürden erschweren die klimafreundliche Anreise mit Bahn und Bus?
  • Welche Bedeutung haben wohnortnahe Grünräume für Erholung, Gesundheit und Lebensqualität?
  • Warum werden manche Natur- und Erholungsräume intensiv genutzt, andere kaum?
  • Wie alltagstauglich sind E-Autos heute bereits im Freizeit- und Reiseverkehr?
  • Ist Elektromobilität ein wichtiger Schritt zur Verkehrswende oder lediglich ein Austausch der Antriebstechnologie?

Zu Gast im Studio:

  • Juliane Stark, Verkehrsforscherin und Expertin für nachhaltige Mobilität an der BOKU
  • Karolina Taczanowska, Landschaftsplanerin und Erholungsforscherin an der BOKU
  • Herbert Neuhauser, Head of Operations Austria bei ELECTRA

Jetzt reinhören!
Planet Shapers #17: Muss Urlaub vier Räder haben? Klimasmart reisen, erholen und mobil sein. Ab 25. Juni 2026 auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon und YouTube.
https://boku.ac.at/oeffentlichkeitsarbeit/planet-shapers

Rückfragen & Kontakt

BOKU University
Mag.a Astrid Kleber-Klinger
Telefon: 0664 8858 6533
E-Mail: [email protected]

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