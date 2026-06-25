  • 25.06.2026, 08:02:02
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Holzleitner empfing uniko-Spitze zum Austausch

Arbeit an einem gemeinsamen Beitrag zur Regierungsklausur im Herbst / Budgetentscheidung fristgerecht vor 31. Oktober

Wien (OTS) - 

Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner empfing uniko-Präsidentin Brigitte Hütter, uniko-Vizepräsident Markus Müller und den Rektor der Universität Wien, Sebastian Schütze, zu einem Austausch.

Im Rahmen des Gesprächs betonte die Ministerin, wie wichtig es sei, gemeinsam an den zentralen Themen des Universitätsstandorts zu arbeiten. „Die Hochschulen von morgen entstehen nicht von selbst. Sie entstehen durch die Entscheidungen, die wir heute treffen. Gerade in herausfordernden Zeiten braucht es strategischen Weitblick und gemeinsame Verantwortung“, so Bundesministerin Holzleitner.

uniko-Präsidentin Brigitte Hütter sagte nach dem Treffen: „Wir befinden uns in sachlichen Gesprächen, sowohl auf einer inhaltlichen Ebene wie auch zum Budget, und sind uns einig, dass beide Ebenen unmittelbar zusammengehören. Wir sind zuversichtlich, damit einen gemeinsamen Beitrag zur Regierungsklausur im Herbst zu leisten.“

Was die Budgetentscheidung betrifft, verwies die Bundesministerin auf budgetäre Sparzwänge. Holzleitner dazu: „Dass ich als Fachministerin für notwendige Konsolidierungsmaßnahmen keinen Applaus bekomme, überrascht mich nicht. Entscheidend ist aber, dass wir als Bundesregierung Verantwortung übernehmen und das schwierige budgetäre Erbe der vergangenen Jahre sanieren müssen.“ Holzleitner weiter: „Ich setze auf einen Mix aus Strukturmaßnahmen, Erleichterungen und einem Plus, das allerdings – so viel kann man angesichts des gesamthaften Sparkurses sagen- moderat ausfallen wird.“

Bis zur gesetzlichen Frist am 31. Oktober werde es jedenfalls eine Entscheidung über die LV 2028-30 geben.

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Florian Atzmüller
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