  • 25.06.2026, 08:00:38
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Bürgerrat für Menschen ohne Wahlrecht will Wien gerechter, inklusiver und zukunftsfit gestalten

Demokratie für alle

Wien (OTS) - 

In Wien dürfen über 35 Prozent der Bewohner*innen aufgrund ihrer Staatsbürgerschaft nicht an Wahlen teilnehmen. Um diesem erheblichen Demokratiedefizit entgegenzuwirken und den politischen Willen dieser Gruppe sichtbar zu machen, organisiert die Gemeinwohl-Ökonomie Österreich (GWÖ) einen „Bürgerrat der Wiener*innen ohne Wahlrecht”

Wir sind in der Endphase der Auswahl der Teilnehmenden. Sie erfolgt mit dem Ziel, eine möglichst diverse und repräsentative Gruppe von letztendlich 35 Personen zusammenzustellen. Interessierte können sich noch bis 15. Juli 2026 anmelden: https://austria.econgood.org/anmeldung-buergerrat/.

Termine & Ablauf: Der Bürgerrat findet an drei Samstagen im Herbst 2026 statt (26. September, 10. Oktober und 24. Oktober), jeweils von 9 bis 16 Uhr. Gemeinsam mit Expert*innen entwickeln die Teilnehmenden einen „Gemeinwohl-Kompass“. Dabei werden Handlungsfelder, Ziele, konkrete Maßnahme und messbare Indikatoren definiert, um das Gemeinwohl für Betroffene zu steigern.

Die Ergebnisse werden am 5. November 2026 in der Brunnenpassage am Yppenplatz öffentlich präsentiert.

Wir bitten um Anmeldung unter: [email protected] und stehen auch für Rückfragen gerne zur Verfügung: +43 670 4038208

Ergebnispräsentation zum Bürgerrat für Wiener*innen ohne Wahlrecht

Gemeinsam möchten wir das demokratische Potenzial dieses Bürgerrats beleuchten und darüber ins Gespräch kommen, wie seine Ergebnisse wirksam genutzt werden können, um Wien gerechter, inklusiver und zukunftsfit zu gestalten.

Datum: 05.11.2026, 18:00 Uhr - 05.11.2026, 20:00 Uhr

Art: Gesellschaft

Ort: Brunnenpassage
Brunnengasse / Yppenplatz 71
1160 Wien
Österreich

URL: https://austria.econgood.org/praesentation-buergerrat/

Rückfragen & Kontakt

Silvia Painer
Telefon: +43 664 4201310
E-Mail: [email protected]
Website: https://austria.econgood.org

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[Donnerstag, 05.11.2026, 18:00]

Gemeinwohl-Ökonomie Österreich

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