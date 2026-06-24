  • 24.06.2026, 15:44:02
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WB-Graf: Praxistaugliche UWG-Novelle schafft Fairness und Planungssicherheit

Wien (OTS) - 

„Unsere Unternehmen investieren seit Jahren in Qualität, Nachhaltigkeit und transparente Kundeninformation. Deshalb ist es wichtig, dass für alle die gleichen, klaren Spielregeln gelten. Die UWG-Novelle schafft hier mehr Klarheit und unterstützt Betriebe beim verantwortungsvollen Wirtschaften “, sagt Wirtschaftsbund-Generalsekretärin Tanja Graf.

Positiv bewertet Graf, dass Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer auf eine praxisnahe Umsetzung mit Augenmaß setzt. „Entscheidend ist, dass neue Vorgaben nachvollziehbar, umsetzbar und ohne unnötige Bürokratie gestaltet werden. Unsere Betriebe brauchen Freiraum für Innovation und Wertschöpfung – keine zusätzlichen Hürden.“

Besonders erfreulich ist die vorgesehene dreijährige Übergangsregelung für Waren, die bereits vor dem Inkrafttreten am 27. September 2026 in Verkehr gebracht wurden. „Das ist eine vernünftige und unternehmerfreundliche Lösung. Betriebe erhalten ausreichend Zeit zur Umstellung, vermeiden unnötige Kosten und können vorhandene Produkte weiterhin sinnvoll nutzen. Das schafft Planungssicherheit und verhindert vermeidbare Belastungen.“

Für den Wirtschaftsbund ist klar: Faire Wettbewerbsbedingungen sind ein Vorteil für Unternehmen, Konsumenten und den Wirtschaftsstandort Österreich. „Wer ehrlich informiert, nachhaltig arbeitet und Verantwortung übernimmt, soll davon profitieren können. Die Novelle sorgt für mehr Transparenz und stärkt das Vertrauen der Kunden. Gleichzeitig gibt sie den Betrieben die notwendige Sicherheit, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: erfolgreich zu wirtschaften, Arbeitsplätze zu schaffen und Innovation voranzutreiben“, so Graf abschließend.

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