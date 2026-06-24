FAT International und Porsche präsentieren 75 Jahre Porsche im Motorsport – bei freiem Eintritt ins MAK

Wien (OTS) -

Das MAK, FAT International und Porsche laden am Samstag, den 27. Juni 2026, zum kostenlosen Museumsbesuch ein. Von 10 bis 18 Uhr treffen aktuelle MAK Ausstellungen auf Motorsportgeschichte: In der MAK Säulenhalle präsentiert FAT International gemeinsam mit Porsche eine kuratierte Auswahl an historischen Rennfahrzeugen und exklusiven Archive Pieces aus dem Unternehmensarchiv & Sammlungen der Porsche AG, sowie eine neue FAT Capsule Collection, die im Rahmen des Events erhältlich sein wird. Die Präsentation ist auch am 28. Juni im Zuge des regulären Museumsbesuchs erlebbar.

Die präsentierten Fahrzeuge werden nicht nur als ikonische Rennfahrzeuge gezeigt, sie fügen sich in den musealen Kontext als historische und kulturelle Objekte – als Träger von Motorsportgeschichte, Design und FAT Identität.

MAK Generaldirektorin Lilli Hollein: „Es freut uns, dass FAT International und Porsche eine wichtige Etappe ihrer Unternehmensgeschichte im MAK feiern und FAT sich entschlossen hat, im Zuge dessen einen freien Eintrittstag für das Publikum zu unterstützen. Damit ist an diesen Tagen noch mehr hochkarätiges Industriedesign – und besonders ein Kapitel, das internationale Designgeschichte geschrieben hat – im MAK zu sehen.“

„Das 75. Jubiläum von Porsche im Motorsport feiern wir mit einer Ausstellung rund um FAT. Racing is life, und kaum eine Marke verkörpert das so sehr wie FAT. Am Ende geht es aber vor allem um die Menschen dahinter, um die Passion und um die Geschichten. Wir hoffen, dass wir noch viele weitere gemeinsam schreiben werden“, erklärt Ferdi Porsche, Gründer und CEO von FAT International.

Rennsport wird damit über die Strecke hinaus als kulturelles Phänomen erlebbar. Dieser besondere Anlass und das ebenso außergewöhnliche Format ermöglichen einen Rückblick auf eine erfolgreiche Rennhistorie sowie ein Aufeinandertreffen von österreichischen und internationalen Motorsport-, Kunst-, Design- und Fashionliebhaber*innen.

Im MAK laufen derzeit insgesamt acht Ausstellungen parallel: Die soeben eröffnete Schau GLANZSTÜCKE. Van Cleef & Arpels High Jewelry × Masterpieces from the MAK Collection lässt einzigartige und selten gezeigte Objekte aus allen Bereichen der MAK Sammlung in einen Dialog mit Juwelierkunst aus der 120-jährigen Geschichte von Van Cleef & Arpels, des Pariser Traditionsunternehmens für Haute Joaillerie, treten. Außerdem zu sehen sind die Ausstellungen CHRISTOPH SCHLINGENSIEF. Es ist nicht mehr mein Problem!, THOMAS DEMAND. Räume, die von gestern träumen, VALLY WIESELTHIER. Bild und Ton, BARBARA PFLAUM. Schaufenster des Alltags, URSI FÜRTLER. Textil – Abstrakt, FELIX LENZ.Soft Image, Brittle Grounds, HYPE UND HOCHKULTUR. 75 Jahre Wiener Festwochen in Plakaten sowie die heuer neu eröffneten Schausammlungen WIEN 1900 – Alltag. Gesamtkunstwerk und TEXTILIEN UND TEPPICHE. Details zu allen Ausstellungen finden Sie unter MAK.at/ausstellungen.

Am Samstag, den 27. Juni, können Sie zudem von 10:00 bis 16:30 Uhr Getränke und Musik im Garten des MAK genießen (nur bei Schönwetter) – hosted by Lemon Sour.



Die Ausstellung von FAT International und Porsche ist am Samstag, den 27. Juni 2026, von 10–18 Uhr kostenlos zugänglich und kann auch am Sonntag, den 28. Juni 2026, im Rahmen des regulären Museumsbesuchs erlebt werden.

Für den Besuch der Ausstellung GLANZSTÜCKE. Van Cleef & Arpels High Jewelry × Masterpieces from the MAK Collection ist ein Timeslot notwendig (gültig nur für den 27. Juni während des eintrittsfreien Tages). Kostenfreie Timeslots können ab 25. Juni auf MAK.at/tickets erworben werden.



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