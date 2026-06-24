CEU beteiligt sich am neuen Center for Digital Humanism Vienna und gestaltet Europas digitale Zukunft mit

Wien (OTS) -

Die Central European University (CEU) hat sich mit der Universität Wien, der TU Wien und der WU Wien zusammengeschlossen, um das Center for Digital Humanism (CDH) Vienna zu gründen – ein neues interdisziplinäres Zentrum, das sich dafür einsetzt, technologische Innovation mit demokratischen Werten, gesellschaftlicher Verantwortung und menschlichem Wohlbefinden in Einklang zu bringen.

Die Ankündigung erfolgte im Rahmen der Digital Humanism Conference 2026 – Orientation in Turbulent Times, die mehr als 120 internationale Expert:innen in Wien zusammenbringt, um die gesellschaftlichen Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz und datengetriebenen Technologien zu diskutieren.

Während Europa mit zunehmenden technologischen Abhängigkeiten und den rasanten Fortschritten im Bereich der Künstlichen Intelligenz konfrontiert ist, bietet das Konzept des Digital Humanism einen Orientierungsrahmen, um technologische Entwicklung mit demokratischer Steuerung und gesellschaftlicher Resilienz zu verbinden.

„Wir müssen technologische Innovation und demokratische Verantwortung zusammenführen – und genau das geschieht am Center for Digital Humanism“, sagte Carsten Q. Schneider, Interimspräsident und Rektor der CEU. „Die CEU bringt eine globale Perspektive, ihre Expertise in der Demokratieforschung und ihren langjährigen Fokus auf offene Gesellschaften ein. Die digitale Zukunft muss gerecht, demokratisch und menschenzentriert gestaltet werden.“

Das neue Zentrum wird als Plattform für groß angelegte interdisziplinäre Forschung und öffentlichen Dialog dienen. Es wird Expertise aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zusammenführen, um einige der drängendsten Fragen der digitalen Transformation zu adressieren.

Der Beitrag der CEU zu dieser Partnerschaft baut auf ihrer international anerkannten Forschung zu Demokratie, Governance, Ungleichheit, Ethik und Philosophie auf. Diese Disziplinen sind entscheidend, um die politischen, institutionellen und gesellschaftlichen Auswirkungen neuer Technologien zu verstehen und sicherzustellen, dass technologische Entwicklungen demokratische Gesellschaften stärken statt schwächen.

Das Center for Digital Humanism Vienna wird gemeinsam von der Universität Wien, der TU Wien, der WU Wien und der CEU gegründet. Während die jeweiligen Forschungsgemeinschaften an den vier Partneruniversitäten verankert bleiben, wird das Zentrum gemeinsame Initiativen koordinieren, politische Entscheidungsträger:innen beraten und Wiens Rolle als internationales Zentrum für Digital Humanism weiter stärken.

In einer Zeit, die von rasanten Fortschritten im Bereich der künstlichen Intelligenz und einer zunehmenden globalen Konzentration technologischer Macht geprägt ist, will das Zentrum eine klar europäische Perspektive auf verantwortungsvolle Innovation und digitale Souveränität einbringen.

Die offizielle Gründung des CDH Vienna erfolgt am 1. Juli 2026, die operative Tätigkeit beginnt im Herbst 2026.

Über das Center for Digital Humanism

Das CDH Vienna wird interdisziplinäre Forschungs- und Praxisprojekte entwickeln und umsetzen, die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft fördern und zu internationalen Debatten über Technologie, Regulierung und demokratische Governance beitragen. Das Zentrum baut auf Wiens Entwicklung zu einem führenden Standort für Digital Humanism auf und möchte Europas Fähigkeit stärken, technologische Entwicklung im Einklang mit demokratischen Werten aktiv mitzugestalten.

Zum Gründungsdirektor des Zentrums wurde Peter Knees, Professor für Informatik an der TU Wien und UNESCO Chair for Digital Humanism, bestellt. Er wird unterstützt werden von einem Deputy Director und einer operativen Geschäftsführung. Ein Wirtschaftsplan für die kommenden zehn Jahre liegt vor.

Links

Konferenz:

https://dighum.wien/

Video der Pressekonferenz am 24. Juni 2026:

Pressekonferenz: Digitaler Humanismus

Digital Humanism Association:

https://digitalhumanism.at