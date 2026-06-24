AVISO: WiG Life Lounge Sommertour bringt Gesundheitsimpulse in Wiener Freibäder

Wien (OTS) -

Die Sonne scheint, das Freibad ruft – und damit auch die Life Lounge Sommertour der Wiener Gesundheitsförderung – WiG, die mit ihren Mitmach-Angeboten an vier Wochenenden im Juli im Simmeringer Bad, Familienbad Schweizergarten sowie Augarten und im Strandbad Gänsehäufel unterwegs ist. „Mit unserer Life Lounge bringen wir Gesundheitsförderung direkt dorthin, wo die Menschen ihre Freizeit verbringen. Unser Ziel ist es, Gesundheit niederschwellig und mit Freude erlebbar zu machen“, so Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG.

Mitmachen und Informieren bei der Life Lounge Sommertour 2026

Im Mittelpunkt der Life Lounge Sommertour steht heuer der WiG-Jahresschwerpunkt „Seelische Gesundheit“. Die Wiener Gesundheitsförderung – WiG lädt dazu ein, sich mit dem eigenen Wohlbefinden auseinanderzusetzen und praktische Impulse für einen gesunden Umgang mit den Herausforderungen des Alltags mitzunehmen. Ergänzt wird das Angebot durch zahlreiche interaktive Stationen: Bei Bewegungs- und Gleichgewichts-Challenges können Besucher*innen ihre Geschicklichkeit testen, während Blutdruckmessungen sowie Zucker- und Geruchstests spannende Einblicke in das eigene Gesundheitsverhalten bieten.

Terminübersicht:

Die Sommertour findet von Freitag bis Sonntag, jeweils von 10 Uhr bis 19 Uhr, in folgenden Wiener Freibädern statt:

Simmeringer Bad

Florian-Hedorfer-Straße 5, 1110 Wien

Freitag, 03.07.2026, 10:00 bis 19:00 Uhr

Samstag, 04.07.2026, 10:00 bis 19:00 Uhr

Sonntag, 05.07.2026, 10:00 bis 19:00 Uhr

Familienbad Schweizergarten

Eingang Kleistgasse, 1030 Wien

Freitag, 10.07.2026, 10:00 bis 19:00 Uhr

Samstag, 11.07.2026, 10:00 bis 19:00 Uhr

Sonntag, 12.07.2026, 10:00 bis 19:00 Uhr

Familienbad Augarten

Eingang Karl-Meißl-Straße, 1020 Wien

Freitag, 17.07.2026, 10:00 bis 19:00 Uhr

Samstag, 18.07.2026, 10:00 bis 19:00 Uhr

Sonntag, 19.07.2026, 10:00 bis 19:00 Uhr

Strandbad Gänsehäufel

Moissigasse 21, 1220 Wien