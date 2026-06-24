FPÖ – Berger: „Europarat feiert Abtreibungslobby statt Familien zu stärken – ein Schlag ins Gesicht aller Mütter!“

Wien (OTS) -

Die jüngste Entscheidung des Europarates, den sogenannten Vigdís-Preis für Frauenstärkung an die Initiative „My Voice, My Choice“ zu vergeben, stieß bei der FPÖ auf scharfe Kritik. Die prämierte Kampagne setzt sich europaweit für einen kostenlosen und niederschwelligen Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen ein. Für die FPÖ-Familiensprecherin NAbg. Ricarda Berger sei diese Preisvergabe ein bezeichnendes Signal für die völlig falsche Schwerpunktsetzung der europäischen Institutionen.

„Während Familien in ganz Europa unter der enormen Teuerungswelle ächzen und junge Paare sich aus finanzieller Not oft gegen Kinder entscheiden müssen, rollt das europäische Establishment der radikalen Abtreibungslobby den roten Teppich aus. Das ist kein ‚Empowerment‘, das ist ein moralischer Bankrott der Sonderklasse und ein Schlag ins Gesicht aller Mütter, die tagtäglich Enormes leisten“, kritisierte Berger.

„Sich für das Leben einzusetzen, ist zutiefst menschlich und human! Jedes einzelne Kind ist ein Geschenk und schützenswert. Wenn die links-woke Blase nun jene kriminalisieren will, die für den Schutz der Kleinsten und Wehrlosesten eintreten, und gleichzeitig auf europäischer Ebene Abtreibungskampagnen mit Preisen überhäuft, dann zeigt das die völlige Realitätsverweigerung dieser Eliten“, so Berger.

Abschließend forderte die FPÖ-Familiensprecherin eine sofortige Rückbesinnung auf eine Politik, die das Leben und die Familie in den Mittelpunkt stelle: „Wir Freiheitliche stehen als einzige Kraft kompromisslos an der Seite der Familien. Wir wollen Rahmenbedingungen schaffen, unter denen sich Frauen und Männer wieder mit Freude und Zuversicht für Kinder entscheiden können. Die Zukunft Europas liegt in starken Familien und nicht in der Prämierung jener, die das genaue Gegenteil propagieren!“