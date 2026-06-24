Österreich holt Doppelbronze bei European Girls’ Olympiad in Informatics

Wien (OTS) -

Vor zwei Jahren holte Uliana Malanyak erstmals Gold für Österreich bei der Informatik Olympiade für junge Frauen (European Girls’ Olympiad in Informatics – EGOI). 2026 gab es gleich zwei Medaillen beim Programmier-Wettbewerb im Mai in Cesenatico (Italien). Schülerinnen aus aller Welt treten bei der EGOI an, um äußerst schwierige Programmier-Aufgaben mit analytischem Geschick zu lösen. Letizia Bräuer vom BRG Enns und Sophie Hauser von der HTL Grieskirchen holten jeweils Bronze. Auch Catherine Gao (BRG Polgargasse Wien 22) und Paula Roitmeier (Europagymnasium Linz Auhof) überzeugten mit starken Leistungen.

Für die Österreichische Computer Gesellschaft (OCG), von der die Teilnehmerinnen intensiv vorbereitet und vor Ort betreut wurden, ist dieser Erfolg richtungsweisend. „ Die Leistungsdichte unseres weiblichen IT-Nachwuchses ist beeindruckend und lässt auch weitere Erfolge hoffen “, betont OCG-Präsident Wilfried Seyruck, der Sophie Hauser vergangene Woche persönlich zu EGOI-Bronze gratulierte.

Top-Platzierung gegen internationale Konkurrenz

Die Europäische Informatik Olympiade für junge Frauen wird an zwei Wettbewerbstagen ausgetragen. Insgesamt nahmen 250 Teilnehmerinnen aus 59 Ländern rund um den Globus daran teil. Als „Europäisch“ wird die Olympiade bezeichnet, weil diese immer in einem Europäischen Land ausgetragen wird. An den zwei Wettbewerbstagen haben die jungen Frauen jeweils vier Aufgaben binnen 5 Stunden zu lösen.

Sophie Hauser gelang es, an beiden Tagen mit der Höchstpunkzahl bei der ersten Aufgabe zu starten. „ Schon die erste Aufgabe ist extrem schwer, die vierte nahezu unlösbar “, erklärt Helmut Achleitner, der gemeinsam mit Johann Fellner das österreichische Team betreut hat. Tatsächlich konnte an beiden Tagen keine der Teilnehmerinnen die vierte Aufgabe vollständig lösen.

Intensive Vorbereitung für hervorragende Teamleistung

Umso höher sei der Erfolg der Österreicherinnen einzuordnen, betont der ehemalige Mathematik-, Physik- und Informatik-Lehrer am BRG Amstetten. „ Zwei Bronzemedaillen, eine davon knapp an Silber vorbei und eine insgesamt hervorragende Teamleistung sind ein großer Motivationsschub für die Olympiade nächstes Jahr in Braunschweig “, freut sich Achleitner und hofft auf ähnlich gute Rahmenbedingungen wie heuer. Vor dem perfekt organsierten und kulinarisch hervorragend begleiteten Wettbewerb in Cesenatico konnte sich das österreichische Team bei zwei Workshops an der TU Wien und in Kuchl sowie einer Ausbildungswoche in Polen gemeinsam mit dem heimischen, dem deutsche und schweizerischen Team intensiv vorbereiten.

Nach der EGOI folgt Informatik-Studium

Die Begeisterung für die Informatik wurde Sophie Hauser in die Wiege gelegt. Ihr Vater ist selbst in der IT tätig, beide Eltern haben Sophies Talente und Interessen immer gefördert. Eine Potenzialanalyse am Wifi hat sie darin bestärkt, die Informatik-HTL in Grieskirchen zu besuchen. Die 18-Jährige möchte nach der Matura Informatik studieren, zuvor will sie allerdings noch ein letztes Mal bei der Informatik-Olympiade antreten: „ Ich glaube, dass noch mehr möglich ist, wenn ich mich noch intensiver vorbereite. Zufrieden bin ich jedenfalls, wenn ich im Wettbewerb einen guten Code schreibe. “

Ermutigende Entwicklung