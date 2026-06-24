- 24.06.2026, 12:45:33
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AVISO: Dürer-Hase am Dach: Kranhebung eines überdimensionalen Kunstwerks
Anlässlich ihres 250-jährigen Jubiläums setzt die ALBERTINA ein weithin sichtbares Zeichen: Eine überdimensionale Skulptur des berühmten Dürer-„Feldhasen“ des Künstlers Ottmar Hörl wird mittels Kran auf dem markanten Flugdach der ALBERTINA installiert.
Die spektakuläre Kranhebung erfolgt als Auftakt zum Jubiläumswochenende bei freiem Eintritt und mit zahlreichen Programmpunkten für das große Open House Wochenende am 4. und 5. Juli 2026.
Medienvertreterinnen und Medienvertreter haben die Möglichkeit, die Installation des Kunstwerks aus nächster Nähe zu verfolgen sowie Foto- und Filmaufnahmen anzufertigen.
Wann: 1. Juli 2026, 9:30 Uhr
Wo: Albrechtsbrunnen, Albertinaplatz 1, 1010 Wien
Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen. Foto- und Filmaufnahmen sind ausdrücklich erwünscht.
Akkreditierung:
Anmeldung per E-Mail an [email protected]
Rückfragen & Kontakt
Dr. Daniel Benyes
Pressesprecher
ALBERTINA
Albertinaplatz 1
1010 Wien
T +43 1 534 83 511
E [email protected]
W www.albertina.at
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