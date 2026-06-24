AVISO: Dürer-Hase am Dach: Kranhebung eines überdimensionalen Kunstwerks

Wien (OTS) -

Anlässlich ihres 250-jährigen Jubiläums setzt die ALBERTINA ein weithin sichtbares Zeichen: Eine überdimensionale Skulptur des berühmten Dürer-„Feldhasen“ des Künstlers Ottmar Hörl wird mittels Kran auf dem markanten Flugdach der ALBERTINA installiert.

Die spektakuläre Kranhebung erfolgt als Auftakt zum Jubiläumswochenende bei freiem Eintritt und mit zahlreichen Programmpunkten für das große Open House Wochenende am 4. und 5. Juli 2026.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter haben die Möglichkeit, die Installation des Kunstwerks aus nächster Nähe zu verfolgen sowie Foto- und Filmaufnahmen anzufertigen.

Wann: 1. Juli 2026, 9:30 Uhr

Wo: Albrechtsbrunnen, Albertinaplatz 1, 1010 Wien

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen. Foto- und Filmaufnahmen sind ausdrücklich erwünscht.

Akkreditierung:

Anmeldung per E-Mail an [email protected]