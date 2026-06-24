  • 24.06.2026, 12:45:33
  • /
  • OTS0123

AVISO: Dürer-Hase am Dach: Kranhebung eines überdimensionalen Kunstwerks

Wien (OTS) - 

Anlässlich ihres 250-jährigen Jubiläums setzt die ALBERTINA ein weithin sichtbares Zeichen: Eine überdimensionale Skulptur des berühmten Dürer-„Feldhasen“ des Künstlers Ottmar Hörl wird mittels Kran auf dem markanten Flugdach der ALBERTINA installiert.

Die spektakuläre Kranhebung erfolgt als Auftakt zum Jubiläumswochenende bei freiem Eintritt und mit zahlreichen Programmpunkten für das große Open House Wochenende am 4. und 5. Juli 2026.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter haben die Möglichkeit, die Installation des Kunstwerks aus nächster Nähe zu verfolgen sowie Foto- und Filmaufnahmen anzufertigen.

Wann: 1. Juli 2026, 9:30 Uhr

Wo: Albrechtsbrunnen, Albertinaplatz 1, 1010 Wien

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen. Foto- und Filmaufnahmen sind ausdrücklich erwünscht.

Akkreditierung:
Anmeldung per E-Mail an [email protected]

Rückfragen & Kontakt

Dr. Daniel Benyes
Pressesprecher

ALBERTINA

Albertinaplatz 1
1010 Wien

T +43 1 534 83 511
E [email protected]
W www.albertina.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | ABT

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Albertina

Rückfragen & Kontakt

Dr. Daniel Benyes
Pressesprecher

ALBERTINA

Albertinaplatz 1
1010 Wien

T +43 1 534 83 511
E [email protected]
W www.albertina.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright