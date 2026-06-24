AVISO: ALBERTINA feiert 250 Jahre mit großem Open House-Wochenende

Wien (OTS) -

Anlässlich ihres 250-jährigen Jubiläums lädt die ALBERTINA am 4. und 5. Juli 2026 zu einem großen Open House-Wochenende ein. Bei freiem Eintritt können Besucher:innen die Vielfalt von ALBERTINA, ALBERTINA MODERN und ALBERTINA KLOSTERNEUBURG erleben.

Mit insgesamt 250 kostenfreien Vermittlungsangeboten an allen drei Standorten setzt die ALBERTINA ein starkes Zeichen für kulturelle Teilhabe und öffnet ihre Sammlungen und Ausstellungen für Menschen aller Altersgruppen. Das Programm reicht von Angeboten für die jüngsten Besucher:innen über altersgerechte Mitmachführungen bis hin zu Kunstdialogen, thematischen Führungen und Vermittlungsformaten für Erwachsene.

Sachertorte, Tanzperformance, Papier-Prozession

Das Jubiläumswochenende beginnt am 4. Juli um 10 Uhr mit dem feierlichen Anschnitt einer großen Sachertorte beim Reiterdenkmal vor der ALBERTINA. Anschließend finden Ansprachen statt. Die Torte wird an die Besucher:innen verteilt solange der Vorrat reicht. Für das weitere Gastronomiekonzept auf der Bastei sorgt an diesem Wochenende der Betreiber des beliebten Clubbings „Albert & Tina“.

Ein besonderes Highlight sind die Tanzperformances der Tanzgruppe „Ich bin O.K.“ am Samstag um 14:30 Uhr und 15:30 Uhr in der ALBERTINA MODERN. Die Aufführungen finden in der Ausstellung KAWS. Art & Comix statt und verbinden zeitgenössische Kunst mit gelebter Inklusion.

Am Abend des 4. Juli findet der offizielle Festakt für geladene Gäste statt. Der Einlass beginnt um 18:30 Uhr, der Festakt um 19 Uhr. Unter den Ehrengästen werden Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Christian Stocker, Vizekanzler Andreas Babler sowie zahlreiche Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft erwartet.

Am Sonntag, 5. Juli findet eine von Tone Fink konzipierte Prozession statt: Rund 70 Teilnehmer:innen verwandeln in vom Künstler gestalteten Masken und Gewändern aus Papier den öffentlichen Raum in eine performative Bühne. Der Zug führt von der ALBERTINA zur ALBERTINA MODERN und wieder zurück.

Zum runden Geburtstag gibt es weiters eine Sonderbriefmarke der Österreichischen Post: Die von Regina Simon gestaltete Briefmarke zeigt eine Ansicht der Albertina von Jakob Alt aus dem Jahr 1816, ergänzt um einen roten Feldhasen. Die Briefmarke erscheint in einer Auflage von 110.000 Stück. Besucher:innen haben die Möglichkeit, die Jubiläumsbriefmarke auf der Bastei in einem Sonderpostamt zu erwerben und mit einem eigens gestalteten ALBERTINA-Sonderstempel versehen zu lassen.

Wann:

4. und 5. Juli, 10 bis 18 Uhr, Open House, Freier Eintritt an allen drei Standorten

4. Juli, um 10 Uhr, Eröffnung und Tortenanschnitt, Bastei der ALBERTINA

4. Juli, 14:30 Uhr und 15:30 Uhr, Tanzperformance „Aus der Reihe tanzen“, Tanzgruppe Ich bin OK, ALBERTINA MODERN, KAWS. Art & Comix

4. Juli, 19 Uhr Offizieller Festakt mit Gästebucheintrag ab 18:30 Uhr, ALBERTINA

5. Juli, 14 Uhr, künstlerische Prozession Tone Fink, von der ALBERTINA zur ALBERTINA MODERN

Weitere Informationen zum Jubiläum:

250 JAHRE « ALBERTINA Museum Wien

Das komplette Vermittlungsangebot und Programm:

https://www.albertina.at/besuch/programm/250-jahre-open-house/

Hinweis für Medien:

Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen. Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten sind gegeben.

Akkreditierung:

Anmeldung unter [email protected]