  • 24.06.2026, 12:37:02
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FPÖ – Schilchegger: „Anscheinsbefangenheit und verschiedene medizinische Gutachten: Widersprüche im Fall Pilnacek aufklären!“

Schilchegger im Pilnacek-U-Ausschuss: Rolle von OStA-Wien-Chef Fuchs und offene Fragen zu medizinischen Gutachten werden lückenlos aufgeklärt

Wien (OTS) - 

Im Pilnacek-Untersuchungsausschuss werden heute der Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien, Johann Fuchs, und der Gerichtsmediziner Stefano Longato befragt. Der freiheitliche Verfassungssprecher NAbg. MMag. Dr. Michael Schilchegger betonte im Vorfeld die Notwendigkeit der lückenlosen Aufklärung.

Die Befragung von Oberstaatsanwalt Johann Fuchs sei dabei besonders entscheidend, um seine tatsächliche Rolle in der Causa zu beleuchten. „Es gilt zu klären, welche Rolle Herr Fuchs hier gespielt hat. E-Mails belegen, dass er in Informationsflüsse eingebunden war. Inwiefern er also tatsächlich involviert war, muss heute geklärt werden“, erklärte Schilchegger.

Bezüglich der Befragung des Gerichtsmediziners Longato verwies Schilchegger darauf, dass dieser die Suizid-These der Behörden in Zweifel gezogen hat. „Es ist etablierte Praxis, dass auch Privatgutachten von ausgewiesenen Experten in Verfahren eine Rolle spielen. Die fachliche Meinung eines Experten ist stets relevant“, betonte der Verfassungssprecher. „Die fachliche Meinung eines Experten wird nicht dadurch besser oder schlechter, ob sie von einem Gericht beauftragt oder privat eingeholt wurde. Die entscheidende Frage ist doch: Wovor hat man Angst? Wenn die Ermittlungen lückenlos und korrekt waren, warum versucht man dann, eine zweite fachliche Meinung zu unterbinden?“

Abschließend hielt der FPÖ-Verfassungssprecher fest: „Unser Ziel ist es, die offenen Fragen zu der Rolle des OStA-Wien-Chefs Fuchs und zu den gerichtsmedizinischen Gutachten lückenlos aufzuklären. Der heutige Tag ist ein weiterer Schritt, um Licht in diese Angelegenheit zu bringen.“

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