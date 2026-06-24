FPÖ – Schartel: „Digitalzwang stoppen – Seniorenrat übernimmt endlich freiheitliche Forderung nach Recht auf analoges Leben!“

Wien (OTS) -

Als „späten, aber grundsätzlich erfreulichen Schritt“ kommentierte heute die FPÖ-Sprecherin für Senioren, NAbg. Andrea Michaela Schartel, die Forderung des Österreichischen Seniorenrats nach einer gesetzlichen Verankerung des Rechts auf ein analoges Leben. „SPÖ- und ÖVP-Vertreter im Seniorenrat kommen jetzt auch drauf, dass der digitale Zug bereits unzählige Bürgerinnen und Bürger überrollt hat. Wir Freiheitliche warnen seit Jahren vor dem ‚Digitalzwang‘, der vor allem ältere Menschen immer wieder vor große Probleme stellt. Digitalisierung ist gut, das darf aber nicht dazu führen, dass sie einen tiefen Graben durch unsere Gesellschaft zieht“, so Schartel.

Die Forderungen des Seniorenrats decken sich mit jenen, die das von den Freiheitlichen unterstützte „Pensionistenvolksbegehren“ der „Initiative Faire Pensionen Österreich“ vertrete. „Ob es um den Erhalt von analogen Amtswegen, das Recht auf Papieraushändigungen oder die Verpflichtung von Banken und Versicherungen geht – all das sind Kernpunkte, für die wir seit Jahren kämpfen“, erklärte Schartel. Der nächste logische Schritt der Seniorenratspräsidentinnen Korosec (ÖVP) und Gerstorfer (SPÖ) könne nur die Unterschrift unter das auch von der FPÖ unterstützte Pensionistenvolksbegehren sein.

Für die Freiheitlichen sei klar, dass es jetzt eine rasche gesetzliche Umsetzung brauche. „Es braucht eine lückenlose gesetzliche Garantie für ein analoges Leben! Niemand, ob jung oder alt, darf gezwungen werden, sich für die Erledigung alltäglicher Notwendigkeiten oder zur Inanspruchnahme staatlicher Leistungen ein Smartphone anzuschaffen oder seine Daten preiszugeben. Wir kämpfen für echte Wahlfreiheit statt Digitalzwang und werden als einziger Anwalt der Bürger nicht lockerlassen, bis dieser unumstößliche Grundsatz endlich im Gesetz verankert ist!“, forderte Schartel abschließend.

SERVICE: Alle Informationen zum Pensionistenvolksbegehren der „Initiative Faire Pensionen Österreich“ gibt es unter www.pensionisten-volksbegehren.at.