  • 24.06.2026, 11:53:07
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Holzleitner/Marterbauer: Steuerbefreiung auf Hygieneprodukte kommt bei Frauen an

BWB-Branchenuntersuchung bestätigt: Unternehmen geben Umsatzsteuer-Befreiung an Kund:innen weiter

Wien (OTS) - 

Die mit 1. Jänner 2026 in Kraft getretene Umsatzsteuerbefreiung auf Menstruationsprodukte und Verhütungsmittel kommt dort an, wo sie ankommen soll: bei den Konsument:innen. Das bestätigt das Ergebnis der heute präsentierten Branchenuntersuchung der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) in Kooperation mit der Arbeiterkammer und Arbeiterkammer OÖ. Die Steuerbefreiung wurde vollständig an die Kund:innen weitergegeben. Damit zeigt sich: Die Entlastung wird im Alltag der Frauen spürbar.

Für Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner ist das Ergebnis ein gleichstellungspolitischer Erfolg: „Wir haben mit der Steuerbefreiung von Menstruationsprodukten und Verhütungsmitteln einen wichtigen Schritt zu mehr Selbstbestimmung, besserer Frauengesundheit und mehr sozialer Gerechtigkeit gesetzt. Menstruationsprodukte wie Binden, Tampons oder Periodenunterwäsche sind kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit für Frauen. Es ist sehr erfreulich, dass wir mit dem Bericht der BWB nun Schwarz auf Weiß sehen, dass die gesetzliche Maßnahme wirkt, die Unternehmen ihrer Verantwortung nachkommen und die Entlastung somit direkt, Monat für Monat, bei den Frauen ankommt.“

Finanzminister Markus Marterbauer: „Die Untersuchung der Wettbewerbsbehörde zeigt, dass die Steuersenkung dort ankommt, wo sie ankommen soll, nämlich bei den Konsumentinnen und Konsumenten. Auch bei der nun geplanten Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel wird darauf geachtet, dass die Steuersenkungen weitergegeben werden. Wir setzen als Bundesregierung gezielt Maßnahmen, die vor allem Menschen mit niedrigerem Einkommen entlasten. Gleichzeitig trägt die Kombination unserer Eingriffe dazu bei, die Inflationsrate zu dämpfen.“

„Die Bundeswettbewerbsbehörde hat sich bei der Branchenuntersuchung einmal mehr als starke Partnerin erwiesen, die sicherstellt, dass politische Entlastungsmaßnahmen auch tatsächlich greifen“, so Frauenministerin und Finanzminister abschließend unisono.

Rückfragen & Kontakt

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Theresa Schobesberger, BA
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