  • 24.06.2026, 10:13:32
  • /
  • OTS0065

FPÖ – Kickl: „Mit Massenentlassungen von Verbrechern begeht Verlierer-Ampel Sicherheitsgefährdung an den Österreichern!“

Narrenfreiheit für importierte Kriminelle pervertiert unser Rechtssystem - Nur Remigration von Straftätern und Haft in der Heimat schützt die Bevölkerung und entlastet Gefängnisse

Wien (OTS) - 

Die Pläne der Verlierer-Koalition, zur Entlastung der heillos überfüllten Gefängnisse rund 500 Häftlinge vorzeitig zu entlassen, kritisierte FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann NAbg. Herbert Kickl heute als „massive Sicherheitsgefährdung für die eigene Bevölkerung“. „Mit diesen Wahnsinnsplänen will diese Regierung gefährliche Verbrecher ohne mit der Wimper zu zucken auf die eigene Bevölkerung loslassen, anstatt sie vor ihnen zu schützen. Und das nur, weil die Gefängnisse aufgrund des Kriminalitätsimports infolge der Politik der offenen Grenzen der Systemparteien aus allen Nähten platzen. Denn aktuell sind 52 Prozent aller Häftlinge in den Gefängnissen Ausländer. Diese Totalkapitulation unseres Rechtsstaats ist schlichtweg inakzeptabel!“, so Kickl, der auch vor der „Pervertierung unseres Rechtssystems“ durch die Einheitsparteien warnte: „Wenn Haftstrafen ihre generalpräventive, abschreckende Wirkung durch Massenentlassungen verlieren, schafft die Verlierer-Ampel Narrenfreiheit für Verbrecher und verhöhnt dabei auch noch deren Opfer! Wir dürfen nicht zulassen, dass diese außer Rand und Band geratenen Systemparteien Österreich zu einem Paradies für Verbrecher machen!“

Wenn eine Regierung Massenentlassungen als Maßnahme gegen überfüllte Gefängnisse in Betracht ziehe, müsse man sich daher ohnehin fragen, ob sie noch ganz bei Trost sei. „Wenn mehr als die Hälfte der Gefängnisinsassen Ausländer sind, liegt die Lösung mit ein bisschen Hausverstand und Vernunft auf der Hand: Stopp der illegalen Masseneinwanderung durch eine ‚Festung Österreich‘, ausnahmslose Remigration von Straftätern und Kriminellen sowie konsequente ‚Haft in der Heimat‘! Dazu sind die Systemparteien aber nicht fähig, weil sie selbst Teil des Problems sind und diese Verbrecher über sperrangelweite Grenzen überhaupt ins Land gelassen haben. Sicherheitschaos für die eigene Bevölkerung, Freiheit für Kriminelle ist offenbar das brandgefährliche Programm dieser Verlierer-Ampel“, erklärte der FPÖ-Bundesparteiobmann weiter.

Anstatt vor Verbrechern zu kapitulieren, sollten ÖVP, SPÖ und NEOS sofort ihren Rücktritt bekannt geben und den Weg für Neuwahlen freimachen. „Dann können die Österreicher sich nämlich mit einer FPÖ-geführten Regierung und der Volkskanzlerschaft ihre Sicherheit wieder zurückholen. Anders als mit den Systemparteien müssen sich mit uns Freiheitlichen Verbrecher vor der Härte des Gesetzes fürchten, während die eigene Bevölkerung geschützt wird und nicht umgekehrt!“

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/ 40 110 - 7012
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Freiheitlicher Parlamentsklub - FPÖ

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/ 40 110 - 7012
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright