Erster Österreichischer Gesellschaftsrechtstag bringt führende Expert:innen zusammen

Wien, 24. Juni 2026 (OTS) -

Am 18. Juni 2026 fand in Wien erstmalig der Österreichische Gesellschaftsrechtstag statt. Die von der Österreichischen Notariatskammer initiierte und organisierte Fachveranstaltung brachte zahlreiche Expert:innen aus Justiz, Wissenschaft und Wirtschaft zusammen, um aktuelle Fragen des Gesellschaftsrechts zu diskutieren. Im Mittelpunkt stand das komplexe, zugleich aber wirtschaftlich hochrelevante Thema der verbotenen Einlagenrückgewähr und der damit verbundenen Haftungsfragen.

Zu den Vortragenden und Diskussionsteilnehmer:innen zählten unter anderem Univ.-Prof. Dr. Friedrich Rüffler, Institut für Unternehmens- und Wirtschaftsrecht der Universität Wien, Univ.-Prof. Mag. Dr. Johannes Zollner, Leiter des Instituts für Unternehmensrecht und Internationales Wirtschaftsrecht der Universität Graz, sowie Dr. Matthias Potyka, LL.M., Leitender Staatsanwalt und Leiter der Abteilung für Unternehmens-, Gesellschafts- und Insolvenzrecht im Bundesministerium für Justiz.

Die hohe fachliche Qualität der Vorträge und Diskussionen sowie die Vielfalt der vertretenen Berufsgruppen unterstrichen die Bedeutung des interdisziplinären Austauschs im Gesellschaftsrecht. Gerade bei komplexen wirtschaftsrechtlichen Fragestellungen ist der Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis sowie zwischen den unterschiedlichen Institutionen und Berufsständen von besonderer Bedeutung.

„Das österreichische Notariat versteht sich als Dienstleister für Unternehmer:Innen. Der Gesellschaftsrechtstag soll ein Forum schaffen, in dem häufig auftretende Fragestellungen für Unternehmer:Innen diskutiert und gemeinsame Lösungen für die Praxis erarbeitet werden können“, betont Stephan Verweijen, Notar in Wien und Leiter des Gesellschaftsrechtstages.

Mit dem ersten Österreichischen Gesellschaftsrechtstag wurde ein neues Format etabliert, das den fachlichen Austausch fördern und die Vernetzung stärken soll. Die erfolgreiche Premiere hat gezeigt, wie wertvoll solche Plattformen für die Weiterentwicklung des Gesellschaftsrechts in Österreich sind.

Über das Notariat

Österreichweit bieten 540 Notar:innen unabhängige, unparteiliche sowie unbürokratische Dienstleistungen in verschiedenen Rechtsbereichen, darunter persönliche Vorsorge, Immobilienrecht und Unternehmensgründungen. Die Leistungen reichen von der Errichtung eines Testaments über den Kauf einer Immobilie bis zur Gründung eines Unternehmens. Dabei stehen Rechtssicherheit und Transparenz im Mittelpunkt. Die Arbeit zeichnet sich durch höchste Sorgfalt, Vertraulichkeit und Fachkompetenz aus – für eine individuelle und lösungsorientierte Beratung in rechtlichen Angelegenheiten. Digitale Services sorgen für eine flexible und effiziente Abwicklung.

Für weitere Informationen: https://ihr-notariat.at/

Notariat in Ihrer Nähe finden: https://ihr-notariat.at/notarfinder/