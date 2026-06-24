Tischler und Holzgestalter: Österreichs beste Lehrlinge 2026 sind gekürt

Graz/Wien (OTS) -

Österreichs talentierteste Nachwuchsfachkräfte der Tischler und Holzgestalter waren am vergangenen Wochenende in Graz zu Gast: Beim Bundeslehrlingswettbewerb, heuer von der steirischen Landesinnung organsiert, galt es an zwei Tagen die besten Lehrlinge in fünf Kategorien zu finden. Mehr als 40 Teilnehmer:innen aus ganz Österreich stellten sich in der Grazer Messe der Herausforderung, unter hohem Zeitdruck komplexe Werkstücke präzise und fachgerecht umzusetzen.

Die Aufgabenstellungen spiegelten steigende Schwierigkeitsgrade wider: Im ersten Lehrjahr galt es eine Schatulle mit Auflage-Deckel herzustellen. Im zweiten Lehrjahr wurde eine aufwändigere Klappe gefordert und im dritten Lehrjahr musste ein komplexer Schiebemechanismus umgesetzt werden. Im vierten Lehrjahr (Ausrichtung „Produktion“) wurde ein Picknick-Koffer mit Einlagebrett verlangt. Die Lehrlinge im vierten Lehrjahr (Ausrichtung „Planung“) planten den Präsentationsraum eines Weingutes – inklusive Bar, Verkostungs- und Präsentationsflächen.

Besonders herausragend war die Leistung von Jakob Riedler aus Waidhofen an der Ybbs (Tischlerei Helm, Ybbsitz, NÖ): Er gewann mit Rekordvorsprung und sicherte sich somit auch den Titel „Rookie of the Year“.

Foto Jakob Riedler © Christine Tropper Den Wanderpokal für die Länderwertung darf Oberösterreich mit nach Hause nehmen, gefolgt von den Teams aus Vorarlberg und Niederösterreich. Aber auch die Teams aus Steiermark, Kärnten und Salzburg durften weitere Stockerlplätze feiern.

Die Gewinner:innen 2026

Erstes Lehrjahr (Foto – © Christine Tropper):

Platz: Florian Vierlinger, Oberösterreich – Tischlerei Andexlinger Platz: Michael Meisl, Salzburg – Georg Schönleitner GmbH & Co KG Platz: Manuel Taferner, Kärnten – Bau-/Möbeltischlerei Steger GmbH

Zweites Lehrjahr (Foto – © Christine Tropper):

Platz: Jakob Riedler, Niederösterreich – Tischlerei Helm e.U. Platz: Oliver Leindl, Vorarlberg – Hutle GmbH & Co KG Platz: Simon Tändl, Steiermark – Lieb Bau Weiz

Drittes Lehrjahr (Foto – © Christine Tropper)

Platz: Johannes Kogler, Kärnten – Lindner Möbel und Treppen GmbH Platz: Hannes Pirker, Steiermark – Baumgartner Tischlerwerkstatt GmbH Platz: Lukas Wettig, Vorarlberg – jodo Tischlerei Gebrüder Dorner GmbH

Viertes Lehrjahr – Produktion (Foto – © Christine Tropper):

Platz: Jakob Stöllnberger, Oberösterreich – Stöllnberger GmbH Platz: Simon Kaufmann, Vorarlberg – kaufmann zimmerei und tischlerei gmbh Platz: Christian Kastner, Salzburg – Manufaktur von Ankershofen

Viertes Lehrjahr – Planung (Foto – © Christine Tropper):

Platz: Christoph Lehofer, Steiermark – Josef Göbel GmbH Platz: Kerstin Pfann, Oberösterreich – H. Inreiter Ges.m.b.H Platz: Lisa Strasser, Kärnten – Sinnex Innenausbau GmbH

„Es ist gelungen, die Leistungen unseres Tischlerhandwerks vor den Vorhang zu holen und dem Berufsnachwuchs eine Bühne zu geben. Hut ab vor den großartigen Leistungen aller Lehrlinge“, sagt Rupert Christian Zach, Landesinnungsmeister aus der Steiermark, die den heurigen Wettbewerb organisierte.

„Es macht uns sehr stolz, mit welcher Leidenschaft, Hingabe und Präzision unsere jungen Nachwuchskräfte ihr Talent bewiesen haben“, betont Gerhard Spitzbart, Bundesinnungsmeister der Tischler und Holzgestalter in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ): „Eine bessere Werbung für unseren Beruf können wir uns gar nicht wünschen.“

Den möglichen künftigen Skills-Medaillenanwärter:innen blickte Josef Herk, Präsident von Wirtschaftskammer Steiermark und SkillsAustria, ebenso über die Schulter wie Manfred Denk, Obmann der Bundessparte Gewerbe und Handwerk in der WKÖ. „Das Handwerk kann jungen Menschen etwas bieten, das sie in anderen Berufen nicht finden: Hier kannst du mit deinen eigenen Händen, mit deiner Kreativität und deinem Geschick etwas schaffen, das einzigartig und von bleibendem Wert ist“, so Denk. „Das haben unsere jungen Tischlerinnen und Tischler eindrucksvoll bewiesen.“

Der nächste Bundeslehrlingswettbewerb der Tischler und Holzgestalter wird von 18.-19. Juni 2027 in Tulln ausgetragen. (PWK310/HSP)

Alle Fotos zum Download (© Christine Tropper)