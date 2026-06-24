  • 24.06.2026, 09:30:43
  • /
  • OTS0045

Zivilingenieur Thomas Müller-Hartburg zum neuen Präsidenten der Kammer der Ziviltechniker:innen für W, NÖ, Bgl gewählt

Kammer der Ziviltechniker:innen für Wien, Niederösterreich und Burgenland: Zivilingenieur Dipl.-Ing. Dr. techn. Thomas Müller-Hartburg zum neuen Präsidenten und Architekt Dipl.-Ing. Bernhard Sommer zum Vizepräsidenten gewählt.
Wien (OTS) - 

Thomas Müller Hartburg vertritt ab sofort die rund 4.100 Ziviltechniker:innen in Wien, Niederösterreich und im Burgenland. Neuer Vizepräsident ist Architekt Bernhard Sommer.

„Das heutige zivilisierte Leben ist ohne die Leistungen der Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker nicht möglich. Es wird eine meiner Hauptaufgaben sein, das öffentliche Bewusstsein für unsere Arbeit zu schärfen und die entsprechende Wertschätzung für unser Wirken zu fördern“, erklärt Müller-Hartburg zum Amtsantritt.

Am 23. Juni 2026 wurde Dipl.-Ing. Dr. techn. Thomas Müller-Hartburg, Zivilingenieur für Bauwesen, zum neuen Präsidenten der Kammer der Ziviltechniker:innen für Wien, Niederösterreich und Burgenland (zt: Kammer Ost) gewählt. Er verfügt neben seiner fachlichen Expertise über langjährige Erfahrung in der berufspolitischen Vertretung der Ziviltechniker:innen. Von 2002 bis 2006 war er Vorsitzender der Sektion Zivilingenieur:innen, seit 2022 ist er Mitglied des Sektionsvorstands.

Zum Vizepräsidenten der zt: Kammer Ost wurde Architekt Dipl.-Ing. Bernhard Sommer gewählt. Er bringt ebenfalls umfassende berufspolitische Erfahrung mit: Von 2014 bis 2022 war er Vizepräsident und von 2022 bis 2026 Präsident der zt: Kammer Ost.

Neuer Vorsitzender der Sektion Architekt:innen ist Architekt Dipl.-Ing. Michael Barth. Zur Vorsitzenden der Sektion Zivilingenieur:innen wurde Dipl.-Ing. Sabine Dessovic, Ingenieurkonsulentin für Landschaftsplanung und Landschaftspflege, gewählt. Stellvertretende Vorsitzende der Sektion Architekt:innen ist Sophie Ronaghi-Bolldorf architecte d. p. l. g., stellvertretender Vorsitzender der Sektion Zivilingenieur:innen Dipl.-Ing. Wolfgang Kradischnig, Ingenieurkonsulent für Wirtschaftsingenieurwesen im Bauwesen.

Mit der Neuwahl des Präsidiums und der Sektionsvorstände setzt die zt: Kammer Ost ihre Arbeit zur Vertretung der beruflichen, wirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen Interessen ihrer Mitglieder fort. Diese leisten als unabhängige Architekt:innen und Zivilingenieur:innen einen wesentlichen Beitrag zur Gestaltung der gebauten Umwelt. Als Träger:innen des öffentlichen Glaubens stehen Ziviltechniker:innen für fachliche Kompetenz, Verlässlichkeit und Qualität in Planung, Beratung, Prüfung und Umsetzung komplexer Projekte.

Zu den Ergebnissen der Kammerwahlen 2026

Kammer der Ziviltechniker:innen W, NÖ, Bgl

Rückfragen & Kontakt

Mag. Eva-Maria Rauber-Cattarozzi
Leitung Kammerorganisation und Öffentlichkeitsarbeit

Kammer der Ziviltechniker:innen für Wien, Niederösterreich und
Burgenland

Telefon: +43 664 924 19 98
E-Mail: [email protected]
wien.arching.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | KAI

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Kammer der Ziviltechniker:innen für Wien, Niederösterreich und Burgenland: Zivilingenieur Dipl.-Ing. Dr. techn. Thomas Müller-Hartburg zum neuen Präsidenten und Architekt Dipl.-Ing. Bernhard Sommer zum Vizepräsidenten gewählt. [Bild, 415.21KB]

Kammer der ZiviltechnikerInnen für Wien, Niederösterreich und Burgenland

Rückfragen & Kontakt

Mag. Eva-Maria Rauber-Cattarozzi
Leitung Kammerorganisation und Öffentlichkeitsarbeit

Kammer der Ziviltechniker:innen für Wien, Niederösterreich und
Burgenland

Telefon: +43 664 924 19 98
E-Mail: [email protected]
wien.arching.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright