Zivilingenieur Thomas Müller-Hartburg zum neuen Präsidenten der Kammer der Ziviltechniker:innen für W, NÖ, Bgl gewählt

Wien (OTS) -

Thomas Müller Hartburg vertritt ab sofort die rund 4.100 Ziviltechniker:innen in Wien, Niederösterreich und im Burgenland. Neuer Vizepräsident ist Architekt Bernhard Sommer.

„Das heutige zivilisierte Leben ist ohne die Leistungen der Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker nicht möglich. Es wird eine meiner Hauptaufgaben sein, das öffentliche Bewusstsein für unsere Arbeit zu schärfen und die entsprechende Wertschätzung für unser Wirken zu fördern“, erklärt Müller-Hartburg zum Amtsantritt.

Am 23. Juni 2026 wurde Dipl.-Ing. Dr. techn. Thomas Müller-Hartburg, Zivilingenieur für Bauwesen, zum neuen Präsidenten der Kammer der Ziviltechniker:innen für Wien, Niederösterreich und Burgenland (zt: Kammer Ost) gewählt. Er verfügt neben seiner fachlichen Expertise über langjährige Erfahrung in der berufspolitischen Vertretung der Ziviltechniker:innen. Von 2002 bis 2006 war er Vorsitzender der Sektion Zivilingenieur:innen, seit 2022 ist er Mitglied des Sektionsvorstands.

Zum Vizepräsidenten der zt: Kammer Ost wurde Architekt Dipl.-Ing. Bernhard Sommer gewählt. Er bringt ebenfalls umfassende berufspolitische Erfahrung mit: Von 2014 bis 2022 war er Vizepräsident und von 2022 bis 2026 Präsident der zt: Kammer Ost.

Neuer Vorsitzender der Sektion Architekt:innen ist Architekt Dipl.-Ing. Michael Barth. Zur Vorsitzenden der Sektion Zivilingenieur:innen wurde Dipl.-Ing. Sabine Dessovic, Ingenieurkonsulentin für Landschaftsplanung und Landschaftspflege, gewählt. Stellvertretende Vorsitzende der Sektion Architekt:innen ist Sophie Ronaghi-Bolldorf architecte d. p. l. g., stellvertretender Vorsitzender der Sektion Zivilingenieur:innen Dipl.-Ing. Wolfgang Kradischnig, Ingenieurkonsulent für Wirtschaftsingenieurwesen im Bauwesen.

Mit der Neuwahl des Präsidiums und der Sektionsvorstände setzt die zt: Kammer Ost ihre Arbeit zur Vertretung der beruflichen, wirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen Interessen ihrer Mitglieder fort. Diese leisten als unabhängige Architekt:innen und Zivilingenieur:innen einen wesentlichen Beitrag zur Gestaltung der gebauten Umwelt. Als Träger:innen des öffentlichen Glaubens stehen Ziviltechniker:innen für fachliche Kompetenz, Verlässlichkeit und Qualität in Planung, Beratung, Prüfung und Umsetzung komplexer Projekte.

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