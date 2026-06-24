  • 24.06.2026, 09:28:02
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AVISO: Ausstellungseröffnung "BLICKWECHSEL. Das Erbe Altösterreichs"

Montag, 29. Juni 2026, 15 Uhr im Parlament

Wien (PK) - 

Eine Ausstellung im Parlament widmet sich den hunderttausenden deutschsprachigen Menschen aus Gebieten der ehemaligen Habsburgermonarchie, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Österreich eine neue Heimat gefunden haben. Sie führt zurück in deren alte Heimaten, thematisiert Flucht und Vertreibung sowie Integration und Erinnerung.

Am 29. Juni wird die Ausstellung im Besuchszentrum Demokratikum - Erlebnis Parlament eröffnet. Nationalratspräsident Walter Rosenkranz spricht die Eröffnungsworte, ehe der Kurator der Ausstellung Florian Kührer-Wielach das Konzept vorstellt. Kührer-Wielach ist Direktor des Instituts für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Die Leiterin des zuständigen Dienstes in der Parlamentsdirektion Susanna Enk präsentiert anschließend die Ausstellung. Nach Abschlussworten von Nationalratspräsident Walter Rosenkranz findet ein Spaziergang durch die Stationen statt.

Ausstellungseröffnung "BLICKWECHSEL. Das Erbe Altösterreichs"

Zeit: Montag, 29. Juni 2026, 15 Uhr

Ort: Parlament, Demokratikum

Hier geht's zur Anmeldung für Medienvertreterinnen und Medienvertreter: Ausstellungseröffnung "BLICKWECHSEL. Das Erbe Altösterreichs" (Schluss) kar

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