ImmoScout24-Umfrage: Zuhause auf Dauer – Mehrheit will dem Wohnsitz treu bleiben

Wien (OTS) -

Der eigene Wohnsitz ist nicht nur ein Ort, an dem man viel Zeit verbringt, sondern im besten Fall ein echtes Zuhause, ein Rückzugsort, an dem man gern ist. Diese Bedeutung spiegelt auch die aktuelle Trendstudie von ImmoScout24.at unter 1.000 Befragten wider. Denn die Österreicher:innen zeigen sich ihrem Zuhause gegenüber sehr treu: Sieben von zehn gehen davon aus, dort den Großteil ihres Lebens wohnen zu bleiben, 37 Prozent sind sich dessen sogar sehr sicher.

Ältere sind treuer

Ob der aktuelle Wohnsitz langfristig zum Leben passt, hat jedenfalls mit der Lebensphase zu tun, in der man sich befindet. Dass WG-Zimmer oder Starter-Wohnungen oft nicht das Potenzial haben, ein Zuhause fürs Leben zu sein, belegen auch die Zahlen. Denn während in der Altersgruppe der unter 30-Jährigen gerade einmal vier von zehn Befragten meinen, sie werden ihr derzeitiges Zuhause den Großteil ihres Lebens bewohnen, sind es bei den über 50-Jährigen 83 Prozent.

Eigentum bindet

Doch nicht nur das Alter hat einen Einfluss darauf, ob man bleiben möchte. Auch die Art der Immobilie macht einen deutlichen Unterschied. So ist weniger als die Hälfte der Mieter:innen (46 Prozent) der Meinung, langfristig im aktuellen Zuhause zu bleiben, während es unter Eigentümer:innen 80 Prozent sind. Auch der Großteil der Bewohner:innen von Genossenschaftswohnungen sieht sich sein weiteres Leben in der aktuell bewohnten Immobilie (80 Prozent) verbringen. Wer in einer Gemeindewohnung lebt, ist sich da weniger sicher (49 Prozent).

Genug Platz macht sesshaft

Nicht zu unterschätzen ist auch das Platzangebot. Wer großzügig wohnt, hat eine überdurchschnittlich hohe Bindung an seinen Wohnsitz. Bei Wohnraum zwischen 90 und 129 Quadratmeter gehen 75 Prozent davon aus, dort noch lange zu bleiben. Unter Menschen, die auf 130 Quadratmeter und mehr wohnen, sind 85 Prozent dieser Meinung. Wenig überraschend tragen auch Freiflächen – insbesondere eine Terrasse oder ein Garten – zur Sesshaftigkeit bei. Wer diese zur Verfügung hat, will sie in acht von zehn Fällen langfristig nutzen.

Am Land will man eher bleiben

Was sich bei der Wohnsitztreue auch zeigt: Landflucht ist kein großer Trend. Vielmehr sind Bewohner:innen in ländlichen Gebieten eher gewillt, möglichst viel Lebenszeit in ihrem Zuhause zu bleiben. So gehen im Umland von Städten 80 Prozent davon aus, dem aktuellen Wohnsitz treu zu bleiben, im Dorf bzw. am Land sind es 73 Prozent. Näher an Städten, am Stadtrand, wollen 68 Prozent ihren aktuellen Hauptwohnsitz behalten, in der Stadt nur 57 Prozent.

Über die Studie

Für die ImmoScout24-Trendstudie hat Integral Markt- und Meinungsforschung im Jänner 2026 für ImmoScout24 1.000 Österreicher:innen von 18 bis 69 Jahren online repräsentativ für diese Zielgruppe befragt.