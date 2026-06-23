WorldSkills 2026: Steiermark schickt Österreichs größtes Team zur Berufs-WM in Shanghai

Wien (OTS) -

48 Teilnehmer entsendet Österreich zu WorldSkills 2026 nach China – vom Anlagenelektriker bis zum Zimmerer kämpfen die besten jungen Fachkräfte um Medaillen. Mit zwölf Teilnehmenden kommt exakt ein Viertel des Skills-Teams Austria aus der Steiermark - die zweitmeisten Teilnehmer:innen kommen aus Niederösterreich (elf Starter).

In Shanghai treffen unsere heimischen Medaillenhoffnungen auf rund 1.400 Teilnehmer aus mehr als 60 Nationen. Austragungsort ist das National Exhibition and Convention Center (NECC), einer der größten Messekomplexe der Welt. Auf rund 1,5 Millionen Quadratmetern Fläche, verteilt auf 13 Hallen, finden die bisher größten WorldSkills der Geschichte statt.

„Botschafter des Standortes“

„Die Steiermark stellt einmal mehr unter Beweis, welchen Stellenwert die duale Ausbildung und unsere berufsbildenden Schulen im Bundesland haben. Unsere zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer stehen stellvertretend für tausende engagierte junge Fachkräfte und sind Botschafter des Wirtschaftsstandortes Steiermark. Ich bin überzeugt, dass sie Österreich in Shanghai hervorragend vertreten werden“, sagt Josef Herk, Präsident von SkillsAustria und der Wirtschaftskammer Steiermark.

Willibald Ehrenhöfer, Wirtschaftslandesrat der Steiermark, betont: „Die steirische Wirtschaft lebt von Unternehmen, die sich international behaupten. Ihr wichtigster Erfolgsfaktor sind hervorragend ausgebildete Fachkräfte, die täglich über sich hinauswachsen. Dass unser Bundesland das größte österreichische Team zu den WorldSkills entsendet, ist der beste Beweis für diese Stärke. Unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden in Shanghai einmal mehr zeigen, welche herausragenden Fähigkeiten in der Steiermark zu Hause ist.“

Historische Premieren, Goldhoffnungen und Hightech

Tatsächlich könnten die grün-weißen Talente in China für historische Momente sorgen. Jennifer Lueger aus St. Jakob im Walde schreibt bereits mit ihrer Teilnahme Geschichte: Erstmals vertritt eine Steirerin Österreich im Beruf Bäckerei bei WorldSkills. „Ich möchte zeigen, was wir in der Steiermark können und mein Bestes für Österreich geben“, sagt die Oststeirerin.

Auch Julia Kaufmann aus Hart bei Graz hat eine Mission: Nach den EM-Goldmedaillen der vergangenen Jahre möchte sie die erste österreichische WM-Goldmedaille in der Mode-Technologie seit mehr als vier Jahrzehnten holen. „Ich möchte meinen eigenen Weg gehen und meine eigene Handschrift hinterlassen“, betont die Schülerin der Modeschule Graz.

Jonas Leitner aus Hönigsberg könnte Österreich im Beruf Stuckateur und Trockenausbau gar zu einem Premieren-Weltmeistertitel führen. Sein Ziel formuliert er unmissverständlich: „Ich möchte der ganzen Welt zeigen, was ich kann.“

Robotik und Industrie 4.0 im Fokus

Mit gleich zwei Teams ist die Steiermark in den Hightech-Berufen vertreten. Konstantin Hauser aus Graz und Marwin Kremser aus Seiersberg-Pirka treten im Teambewerb Autonomous Mobile Robotics an. Beide sind bei Intralogistiker Knapp in Hart bei Graz beschäftigt.

„Im Wettbewerb wird es darauf ankommen, auch unter Druck ruhig zu bleiben und als Team die richtigen Entscheidungen zu treffen“, sagt Kremser. Hauser ergänzt: „WorldSkills ist eine einmalige Chance, sich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln. Genau deshalb möchte ich so viel wie möglich aus dieser Erfahrung mitnehmen.“

Im Beruf Robot Systems Integration bündeln Kristijan Hrdzic aus Graz und Gabriel Aldrian aus Eibiswald mit ihren Arbeitgebern Magna Steyr bzw. Knapp die Kompetenzen zweier steirischer Leitbetriebe. „Die Technik kann man trainieren. Entscheidend ist, wie gut man als Team funktioniert“, sagt Hrdzic. Aldrian formuliert das Ziel selbstbewusst: „Wenn man schon bei einer Weltmeisterschaft antreten darf, dann möchte man auch um die Spitzenplätze kämpfen.“

Kreativität, Verkauf und Logistik auf Weltklasseniveau

Im Grafik-Design setzt Paul Bürki aus Fürstenfeld die Erfolgsserie der Grazer Ortweinschule fort: Er ist der dritte Schüler en suite, der für Rot-Weiß-Rot bei internationalen Großereignissen in diesem Beruf nach der Medaille greift. „Ich versuche, mit jedem Projekt etwas Neues auszuprobieren“, sagt der 18-Jährige, der bereits nebenberuflich arbeitet.

Paul Zadravec aus Leitring vertritt Österreich in der Speditionslogistik. Den Mitarbeiter von Kühne + Nagel in Wundschuh reizt besonders die Internationalität: „Mich fasziniert die Abwechslung und die globale Dimension meines Jobs.“

Im Einzelhandel (Retail Sales) möchte Anna Tritscher ihre Erfolgsserie fortsetzen: Die Schladmingerin zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten Nachwuchskräften. Sie gewann den Junior Sales Champion Steiermark, holte Bronze auf Bundesebene und sicherte sich schließlich den Staatsmeistertitel bei AustrianSkills 2025. Ihr Geheimrezept? „Ich liebe einfach meinen Job. Kein Gespräch verläuft gleich, deshalb bleibt die Arbeit immer spannend“, sagt die Medaillenhoffnung, die langfristig den Familienbetrieb übernehmen möchte.

Zwei Bundesländer drücken die Daumen

Eine Besonderheit bietet der Beruf Mechatronik: David Seidl aus Mariahof und Paul Wohlesser aus Neumarkt vertreten Österreich zwar als steirisches Duo, arbeiten jedoch beim Technologiekonzern Flex in Kärnten. „Natürlich würden wir uns freuen, wenn am Ende sowohl in Kärnten als auch in der Steiermark mit uns mitgefiebert wird“, sagt Seidl. Wohlesser ergänzt lachend: „Am besten wäre einfach, wir lassen ganz Österreich jubeln.“ (PWK310/HSP)

Foto des Skills-Teams aus der Steiermark (© Foto Fischer), v.l.: Stehend v. l.: SkillsAustria-Präsident Josef Herk, Kristijan Hrdzic (Robot Systems Integration), Bäckerin Jennifer Lueger, Gabriel Aldrian (Robot Systems Integration), Julia Kaufmann (Mode Technologie), David Seidl (Mechatronik), Anna Tritscher (Retail Sales), Paul Bürki (Grafik-Design), Wirtschaftslandesrat Willibald Ehrenhöfer, SkillsAustria-Geschäftsführer Jürgen Kraft. Vorne v. l.: Konstantin Hauser (Autonomous Mobile Robotics), Marwin Kremser (Autonomous Mobile Robotics), Paul Wohlesser (Mechatronik), Paul Zadravec (Speditionslogistik)

Übersicht über die steirischen Teilnehmenden

Fotos (honorarfrei, Credit: SkillsAustria)