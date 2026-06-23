ACR-Gründungsmitglied OFI feiert 80-jähriges Bestehen

Wien (OTS) -

Als ACR-Gründungsmitglied hat das Institut die Entwicklung des Forschungsnetzwerks maßgeblich mitgeprägt und zählt bis heute zu dessen wichtigsten Innovationstreibern. Bei der Jubiläumsfeier im Wiener Arsenal stand neben der Erfolgsgeschichte die Rolle des OFI als starker Partner für die nachhaltige Transformation der Wirtschaft im Mittelpunkt.

1946 auf Initiative des Fachverbands der chemischen Industrie gegründet, zählt das Österreichische Forschungsinstitut für Chemie und Technik (OFI) heute österreichweit und darüber hinaus zu den führenden unabhängigen Forschungs- und Prüfeinrichtungen. Als ACR-Mitglied der ersten Stunde liegt der Fokus seit jeher darauf, kleine und mittelständische Unternehmen bei ihren Innovationsaktivitäten zu unterstützen und zu begleiten. Das 80-jährige Bestehen gibt Anlass, eine beeindruckende Geschichte zu feiern und den Blick gleichzeitig auch nach vorne zu richten. Im Rahmen der Jubiläumsfeier am 18. Juni 2026 im Wiener Arsenal erwartete die rund 250 Gäste ein abwechslungsreiches Programm mit starkem Fokus auf die Themen Zukunft und Nachhaltigkeit.

Prof. Hubert Culik verabschiedete sich nach 14 Jahren als Vereinspräsident. Sein Nachfolger DDr. Thomas Eck bringt als Vorstand der ARA Altstoff Recycling Austria AG umfassende Expertise in den Bereichen Verpackung und Recycling mit. Mit der neuen Präsidentschaft beginnt auch eine Modernisierung der Vereinsstruktur, wobei die bisherigen Sektionen von Innovations-Clustern abgelöst werden. Ebenfalls im Wandel befindet sich das Leistungsspektrum und Prüfportfolio des OFI. Mit 1. Juli 2026 wird das Österreichische Institut für Verpackungswesen (OeIV) – ebenfalls Mitglied im ACR-Forschungsnetzwerk – ins OFI eingegliedert. Kunden können dann alle Arten von Verpackungsmaterialien prüfen lassen – angesichts der EU-Verpackungsverordnung PPWR eine wichtige Weichenstellung für die Zukunft. Als starker Partner für viele Unternehmen und ganze Branchen positioniert sich das OFI auch mit Blick auf die neue EU-Trinkwasserverordnung.