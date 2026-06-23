  • 23.06.2026, 14:58:33
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SPÖ-Muchitsch: Anhebung des gesetzlichen Pensionsalters steht mit der SPÖ nicht zur Diskussion

Wien (OTS) - 

SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch zeigt kein Verständnis für die neuerliche Diskussion über eine Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters. „Für diese Legislaturperiode ist das Thema erledigt. Das ist klar vereinbart“, so Muchitsch in Richtung NEOS. „Die Menschen erwarten sich Lösungen für die Teuerung, für sichere Arbeitsplätze und für gute Arbeitsbedingungen und nicht ständig neue Diskussionen darüber, wie sie noch länger arbeiten sollen“, betont der SPÖ-Sozialsprecher. ****

Muchitsch verweist darauf, dass viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bereits heute hart daran arbeiten, gesund bis zur Pension durchzuhalten. „Wer auf der Baustelle, in der Pflege, im Handel oder in der Industrie arbeitet, weiß, dass Arbeiten kein theoretisches Rechenmodell ist. Statt ständig das Pensionsalter infrage zu stellen, müssen wir dafür sorgen, dass die Menschen überhaupt gesund und in Beschäftigung bis zur Pension bleiben können.“

Kein Verständnis zeigt der SPÖ-Sozialsprecher dafür, ausgemachte Fragen laufend neu aufzurollen. „Die Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters steht nicht zur Diskussion. Punkt“, stellt Muchitsch klar. (Schluss) eg/ff

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