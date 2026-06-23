- 23.06.2026, 14:58:02
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Strom-Großhandelspreisindizes steigen im Juli
Großhandelspreise teurer als vor einem Jahr
Die aktuellen Werte im Überblick:
Strom
Monat
Der Strompreisindex auf Monatsbasis (ÖSPIMonat) steigt im Juli 2026 gegenüber dem Vormonat um 13,4 %. Im Vergleich zum Juli 2025 liegt der Index um 25,0 % höher. Der Index liegt bei einem Wert von 97,71 EUR/MWh.
Der Spitzenlastpreis liegt dabei um 16,3 % unter dem Niveau des Grundlastpreises.
Quartal
Der Strompreisindex auf Quartalsbasis (ÖSPIQuartal) steigt im 3. Quartal 2026 gegenüber dem Vorquartal um 34,8 %. Im Vergleich zum 3. Quartal 2025 liegt der Index um 16,7 % höher. Der Index liegt bei einem Wert von 98,70 EUR/MWh.
Der Spitzenlastpreis liegt dabei um 10,3 % unter dem Grundlastpreis.
Jahr
Der Strompreisindex auf Jahresbasis (ÖSPIJahr) steigt im Juli 2026 gegenüber dem April 2026 um 9,0 %. Im Vergleich zum Juli 2025 liegt der Index um 5,8 % höher. Der Index liegt bei einem Wert von 105,11 EUR/MWh.
Der Spitzenlastpreis liegt dabei um 4,1 % über dem Grundlastpreis.
Gas
Monat
Der Gaspreisindex auf Monatsbasis (ÖGPIMonat) fällt im Juli 2026 gegenüber dem Vormonat um 2,9 %. Im Vergleich zum Juli 2025 liegt der Index um 16,3 % höher. Der Index liegt bei einem Wert von 47,68 EUR/MWh.
Quartal
Der Gaspreisindex auf Quartalsbasis (ÖGPIQuartal) steigt im 3. Quartal 2026 gegenüber dem Vorquartal um 24,9 %. Im Vergleich zum 3. Quartal des Vorjahres 2025 liegt der Index um 22,9 % höher. Der Index liegt bei einem Wert von 47,96 EUR/MWh.
Jahr
Der Gaspreisindex auf Jahresbasis (ÖGPIJahr) steigt im Juli 2026 gegenüber dem April 2026 um 18,9 %. Im Vergleich zum Jahreswert des Juli 2025 liegt der Index um 1,4 % niedriger. Der Index liegt bei einem Wert von 41,31 EUR/MWh.
Die Entwicklungen der beiden Indizes als Grafiken sowie alle Informationen zur Methodik und zum Haftungsausschluss finden Sie hier.
Die Zeitreihen zu den neuen Indizes für Strom und Gas sind auf der Webseite der Österreichischen Energieagentur zum Download zu finden.
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