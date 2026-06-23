Strom-Großhandelspreisindizes steigen im Juli

Wien (OTS) -

Die aktuellen Werte im Überblick:

Strom

Monat

Der Strompreisindex auf Monatsbasis (ÖSPI Monat ) steigt im Juli 2026 gegenüber dem Vormonat um 13,4 %. Im Vergleich zum Juli 2025 liegt der Index um 25,0 % höher. Der Index liegt bei einem Wert von 97,71 EUR/MWh.

Der Spitzenlastpreis liegt dabei um 16,3 % unter dem Niveau des Grundlastpreises.

Quartal

Der Strompreisindex auf Quartalsbasis (ÖSPI Quartal ) steigt im 3. Quartal 2026 gegenüber dem Vorquartal um 34,8 %. Im Vergleich zum 3. Quartal 2025 liegt der Index um 16,7 % höher. Der Index liegt bei einem Wert von 98,70 EUR/MWh.

Der Spitzenlastpreis liegt dabei um 10,3 % unter dem Grundlastpreis.

Jahr

Der Strompreisindex auf Jahresbasis (ÖSPI Jahr ) steigt im Juli 2026 gegenüber dem April 2026 um 9,0 %. Im Vergleich zum Juli 2025 liegt der Index um 5,8 % höher. Der Index liegt bei einem Wert von 105,11 EUR/MWh.

Der Spitzenlastpreis liegt dabei um 4,1 % über dem Grundlastpreis.

Gas

Monat

Der Gaspreisindex auf Monatsbasis (ÖGPI Monat ) fällt im Juli 2026 gegenüber dem Vormonat um 2,9 %. Im Vergleich zum Juli 2025 liegt der Index um 16,3 % höher. Der Index liegt bei einem Wert von 47,68 EUR/MWh.

Quartal

Der Gaspreisindex auf Quartalsbasis (ÖGPI Quartal ) steigt im 3. Quartal 2026 gegenüber dem Vorquartal um 24,9 %. Im Vergleich zum 3. Quartal des Vorjahres 2025 liegt der Index um 22,9 % höher. Der Index liegt bei einem Wert von 47,96 EUR/MWh.

Jahr

Der Gaspreisindex auf Jahresbasis (ÖGPI Jahr ) steigt im Juli 2026 gegenüber dem April 2026 um 18,9 %. Im Vergleich zum Jahreswert des Juli 2025 liegt der Index um 1,4 % niedriger. Der Index liegt bei einem Wert von 41,31 EUR/MWh.



Die Entwicklungen der beiden Indizes als Grafiken sowie alle Informationen zur Methodik und zum Haftungsausschluss finden Sie hier.

Die Zeitreihen zu den neuen Indizes für Strom und Gas sind auf der Webseite der Österreichischen Energieagentur zum Download zu finden.