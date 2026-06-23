  • 23.06.2026, 14:58:02
  • /
  • OTS0146

Strom-Großhandelspreisindizes steigen im Juli

Großhandelspreise teurer als vor einem Jahr

Wien (OTS) - 

Die aktuellen Werte im Überblick:

Strom

Monat

Der Strompreisindex auf Monatsbasis (ÖSPIMonat) steigt im Juli 2026 gegenüber dem Vormonat um 13,4 %. Im Vergleich zum Juli 2025 liegt der Index um 25,0 % höher. Der Index liegt bei einem Wert von 97,71 EUR/MWh.

Der Spitzenlastpreis liegt dabei um 16,3 % unter dem Niveau des Grundlastpreises.

Quartal

Der Strompreisindex auf Quartalsbasis (ÖSPIQuartal) steigt im 3. Quartal 2026 gegenüber dem Vorquartal um 34,8 %. Im Vergleich zum 3. Quartal 2025 liegt der Index um 16,7 % höher. Der Index liegt bei einem Wert von 98,70 EUR/MWh.

Der Spitzenlastpreis liegt dabei um 10,3 % unter dem Grundlastpreis.

Jahr

Der Strompreisindex auf Jahresbasis (ÖSPIJahr) steigt im Juli 2026 gegenüber dem April 2026 um 9,0 %. Im Vergleich zum Juli 2025 liegt der Index um 5,8 % höher. Der Index liegt bei einem Wert von 105,11 EUR/MWh.

Der Spitzenlastpreis liegt dabei um 4,1 % über dem Grundlastpreis.

Gas

Monat

Der Gaspreisindex auf Monatsbasis (ÖGPIMonat) fällt im Juli 2026 gegenüber dem Vormonat um 2,9 %. Im Vergleich zum Juli 2025 liegt der Index um 16,3 % höher. Der Index liegt bei einem Wert von 47,68 EUR/MWh.

Quartal

Der Gaspreisindex auf Quartalsbasis (ÖGPIQuartal) steigt im 3. Quartal 2026 gegenüber dem Vorquartal um 24,9 %. Im Vergleich zum 3. Quartal des Vorjahres 2025 liegt der Index um 22,9 % höher. Der Index liegt bei einem Wert von 47,96 EUR/MWh.

Jahr

Der Gaspreisindex auf Jahresbasis (ÖGPIJahr) steigt im Juli 2026 gegenüber dem April 2026 um 18,9 %. Im Vergleich zum Jahreswert des Juli 2025 liegt der Index um 1,4 % niedriger. Der Index liegt bei einem Wert von 41,31 EUR/MWh.

Die Entwicklungen der beiden Indizes als Grafiken sowie alle Informationen zur Methodik und zum Haftungsausschluss finden Sie hier.

Die Zeitreihen zu den neuen Indizes für Strom und Gas sind auf der Webseite der Österreichischen Energieagentur zum Download zu finden.

Rückfragen & Kontakt

Österreichische Energieagentur - Austrian Energy Agency
Telefon: (01) 5861524
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.energyagency.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | AEA

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Österreichische Energieagentur - Austrian Energy Agency

Rückfragen & Kontakt

Österreichische Energieagentur - Austrian Energy Agency
Telefon: (01) 5861524
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.energyagency.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright