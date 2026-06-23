AVISO: Do, 2.7., 17:30 - Zadić - Gedenkveranstaltung "Surviving Srebrenica. Healing Europe"

Wien (OTS) -

Einladung zur parlamentarischen Srebrenica Gedenkveranstaltung „Surviving Srebrenica. Healing Europe“

Zeit: Donnerstag, 2. Juli 2026, 17:30 (Einlass 16:45 Uhr)

Ort: Lokal 2, Elise Richter, Österreichisches Parlament, Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1017 Wien

Programm:

Begrüßung durch Dr.in Alma Zadić, LLM (Vorsitzende Parlamentarische Freundschaftsgruppe Bosnien-Herzegowina)

Buchpräsentation von Hasan Hasanović (Überlebender und Autor des Buches „Surviving Srebrenica“)

Podikumsdiskussion mit Doraja Eberle (Gründerin der humanitären Hilfsorganisation Bauern helfen Bauern), Jasmila Žbanić (Regisseurin und Drehbuchautorin „Quo vadis, Aida?“), Dr. Vedran Džihić (Politikwissenschafter)

Die Veranstaltung findet auf Deutsch und Englisch mit Simultanübersetzung statt. Vertreter:innen der Medien sind herzlich willkommen. Eine Anmeldung unter [email protected] ist zwingend erforderlich.

Gedenkveranstaltung "Surviving Srebrenica. Healing Europe"

Parlamentarische Gedenkveranstaltung der bilateralen Freundschaftsgruppe Bosnien und Herzegowina mit Dr.in Alma Zadić, LLM

Datum: 02.07.2026, 17:30 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Österreichisches Parlament, Lokal 2, Elise Richter

Dr.-Karl-Renner-Ring 3

1017 Wien

Österreich