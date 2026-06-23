NÖAAB-Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister: „Danke, Margit! Herzlich willkommen, Katja!“

St. Pölten (OTS) -

Mit dem Ausscheiden von Margit Göll aus dem Bundesrat mit Ende September verabschiedet der Niederösterreichische Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbund (NÖAAB) eine engagierte Interessenvertreterin, die ihre politische Arbeit stets mit großer Leidenschaft, Verlässlichkeit und Nähe zu den Menschen ausgeübt hat.

NÖAAB-Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister bedankt sich bei Margit Göll für ihren langjährigen Einsatz: „Margit Göll hat sich mit Herz, Kompetenz und großem Verantwortungsbewusstsein für die Anliegen der Menschen eingesetzt. Sie war immer eine starke Stimme für unsere Gemeinden, für die Regionen und für jene Menschen, die tagtäglich Leistung erbringen. Ihr Zugang war stets von Wertschätzung, Menschlichkeit und einem offenen Ohr geprägt. Dafür gebührt ihr unser aufrichtiger Dank.“

Gleichzeitig freut sich der NÖAAB über die Nominierung von Landesgeschäftsführerin Katja Seitner als neue Bundesrätin.

Mit der Nominierung von Katja Seitner setzt sich auch eine besondere Tradition im NÖAAB fort. Bereits mehrere NÖAAB-Landesgeschäftsführerinnen und Landesgeschäftsführer haben die Interessen der niederösterreichischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Bundesrat vertreten und dort wichtige Impulse für die Arbeitswelt, die Familien und die Regionen gesetzt.

NÖAAB-Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister sieht darin ein starkes Zeichen für die enge Verbindung zwischen Arbeitnehmervertretung und parlamentarischer Arbeit: „Es freut mich besonders, dass mit unserer NÖAAB-Landesgeschäftsführerin Katja Seitner diese erfolgreiche Tradition fortgesetzt wird. Schon ihre Vorgängerinnen und Vorgänger in der Landesgeschäftsführung haben die Anliegen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit großer Überzeugung im Bundesrat vertreten. Katja Seitner kennt die Herausforderungen der arbeitenden Menschen, der Familien und der Pendlerinnen und Pendler aus ihrer täglichen Arbeit ganz genau. Diese Erfahrungen wird sie nun auch auf Bundesebene einbringen.“

Teschl-Hofmeister betont, dass der NÖAAB damit weiterhin eine starke Stimme im Bundesrat habe: „Gerade in Zeiten großer wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Veränderungen braucht es engagierte Vertreterinnen und Vertreter, die die Sorgen, Erwartungen und Bedürfnisse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kennen und sich konsequent für sie einsetzen. Mit Katja Seitner wissen wir diese Aufgabe in den besten Händen.“

Landtagsabgeordneter Anton Erber ergänzt: „Ich freue mich sehr, dass mit Katja Seitner eine besonders verdienstvolle und engagierte Persönlichkeit für das Amt der Bundesrätin nominiert wurde. Durch ihre langjährige politische Erfahrung, ihre hohe Kompetenz und ihre Nähe zu den Menschen bringt sie beste Voraussetzungen für diese verantwortungsvolle Aufgabe mit. Natürlich freut es mich auch ganz besonders für den Bezirk Scheibbs, dass wir mit Katja Seitner künftig eine weitere starke Stimme auf Bundesebene haben werden. Sie kennt die Anliegen unserer Region, unserer Gemeinden sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sehr genau und wird diese mit Nachdruck im Bundesrat vertreten. Ich bin überzeugt, dass sie diese neue Aufgabe mit großem Engagement und viel Herzblut ausüben wird.“

Katja Seitner wurde am 2. Februar 1973 geboren und stammt aus Wieselburg in Niederösterreich. Sie verfügt über langjährige politische und organisatorische Erfahrung innerhalb der Volkspartei Niederösterreich und des NÖAAB. Im Oktober 2023 übernahm Seitner die Funktion der Landesgeschäftsführerin des Niederösterreichischen Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbundes (NÖAAB). In dieser Funktion setzt sie insbesondere für die Leistungsträgerinnen und Leistungsträger in Niederösterreich ein. So startete sie die NÖAAB-Petition gegen Sozialmissbrauch „Leistung muss sich lohnen“ und jüngst die Forderung nach Erhalt der Sonderschule. Auch verteidigt sie stets die Leistungsträgerinnen und Leistungsträger gegen Angriffe des politischen Mitbewerbs. Auch die Anliegen und die Bedürfnisse der Pendlerinnen und Pendler in Niederösterreich stehen stets im Fokus ihrer Bemühungen.

„Mit Katja Seitner übernimmt eine engagierte Persönlichkeit diese verantwortungsvolle Aufgabe. Sie bringt Erfahrung, Tatkraft und ein feines Gespür für die Anliegen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit. Ich bin überzeugt, dass sie die Interessen Niederösterreichs und unserer Landsleute mit großem Einsatz vertreten wird“, so Teschl-Hofmeister abschließend.