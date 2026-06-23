FPÖ – Schnedlitz: „Mit Babler geht die SPÖ baden, da hilft auch keine Sommertour mit geheuchelter Bürgernähe!“

Wien (OTS) -

„Mit Babler geht die SPÖ baden, da hilft auch eine Sommertour nichts mehr. Wer die eigene Bevölkerung verrät, Pensionisten, Familien und alle Leistungsträger gnadenlos mit Belastungspaketen abzockt, der wird erst recht mit geheuchelter Bürgernähe Schiffbruch erleiden. Denn die Österreicher spüren jeden Tag, dass sie Babler und seinen Genossen völlig egal sind“, so reagierte FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz auf die heute angekündigte Sommertour der SPÖ. Diese werde dafür sorgen, dass Bablers Beliebtheitswerte nach seinem Absturz in der „Kanzlerfrage“ der Lazarsfeld-Gesellschaft für oe24 auf nur noch sieben Prozent noch tiefer ins nächste Kellerabteil wandern würden.

Mit dem Motto „Ordnen statt Spalten“ setze die dunkelrote Babler-Truppe ihrer Bürgerverhöhnung auch noch die Krone auf: „Niemand spaltet dieses Land so sehr wie die SPÖ und die restlichen Systemparteien! Sie spalten zwischen Inländern und Ausländern, indem sie das Steuergeld-Füllhorn über illegale Einwanderer bei den Sozialleistungen ausschütten. Sie spalten zwischen Stadt und Land, indem sie mit ihrer autofeindlichen Politik die Pendler drangsalieren und sie beim Spritpreiswucher im Stich lassen. Die SPÖ spaltet zwischen Leistungsträgern und jenen, die sich in der sozialen Hängematte eingerichtet haben, indem sie von immer höheren und neuen Steuern fantasiert. ‚Ordnen‘ gibt’s nur bei den eigenen Posten, beim Machterhalt und bei der Gier. Das ist die Logik der Babler-Marxisten.“

Im Gegensatz dazu hätten die Freiheitlichen und Herbert Kickl nicht nur stets ihr Ohr bei den Menschen, sondern würden mit ihnen auch den Schulterschluss leben. „Die Babler-SPÖ hat sich mit den anderen Systemparteien ÖVP und NEOS gegen die Bevölkerung verbündet und wir Freiheitliche stehen Schulter an Schulter mit der Bevölkerung gegen diese Verlierer-Ampel, die unser Österreich an die Wand fährt! Daher erwarten sich die Österreicher von Babler und Co auch keine Sommertour, sondern endlich Neuwahlen, bei denen sie sie in die Wüste schicken können!“, so Schnedlitz.