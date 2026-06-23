SPÖ-Oberrauner: 31,6 Millionen Euro aus Europa für Forschung sind starke Investition in Österreichs Zukunft

Wien (OTS) -

Die SPÖ-Sprecherin für Forschung, Innovation und Technologieentwicklung, Nationalratsabgeordnete Petra Oberrauner, begrüßt das hervorragende Abschneiden Österreichs bei den „ERC Advanced Grants 2025“. Zwölf in Österreich tätige Spitzenforscher konnten sich in einem hochkompetitiven Verfahren gegen mehr als 3.300 Einreichungen durchsetzen und damit insgesamt 31,6 Millionen Euro an europäischen Forschungsgeldern für den Forschungsstandort Österreich einwerben. „Dass es gelungen ist, 31,6 Millionen Euro aus Europa nach Österreich zu holen, ist ein großer Erfolg für unsere Wissenschaft und ein wichtiger Impuls für Innovation, technologische Entwicklung und wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit. Diese Mittel stärken unsere Universitäten und Forschungseinrichtungen, schaffen hochqualifizierte Arbeitsplätze und eröffnen dem wissenschaftlichen Nachwuchs neue Perspektiven“, betont Oberrauner. Die ERC Advanced Grants sind eine der prestigeträchtigsten Forschungsförderungen Europas. Sie werden vom European Research Council vergeben und richten sich an bereits etablierte Spitzenforscherinnen und Spitzenforscher, die besonders ambitionierte Forschungsprojekte durchführen wollen. ****

Besonders hervorzuheben sei der Erfolg von Univ.-Prof. Dr. Jürgen A. Knoblich, der bereits zum dritten Mal einen ERC Advanced Grant erhält. „Das zeigt ist Ausdruck wissenschaftlicher Exzellenz auf höchstem internationalen Niveau. Solche Erfolge machen Österreich weltweit sichtbar und zeigen, welches Potenzial in unserem Forschungsstandort steckt“, so Oberrauner.

Besonders erfreulich sei zudem, dass Österreich bereits zum dritten Mal in Folge zwölf ERC Advanced Grants einwerben konnte und damit erneut seine starke Position in der europäischen Spitzenforschung unter Beweis stellt. Die heimischen Forschungseinrichtungen konnten auch in diesem Jahr eine überdurchschnittliche Erfolgsquote erzielen und sich im internationalen Wettbewerb hervorragend behaupten.

„Unsere Forscherinnen und Forscher zählen zur internationalen Spitze. Die eingeworbenen Fördermittel zeigen eindrucksvoll, welchen Mehrwert starke europäische Forschungsprogramme für Österreich schaffen. Wissenschaftliche Exzellenz ist eine zentrale Voraussetzung für Wohlstand, Wettbewerbsfähigkeit und die Bewältigung der großen Herausforderungen unserer Zeit“, so Oberrauner abschließend. (Schluss) ah/ff