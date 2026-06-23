Sommerferien? Für viele Familien beginnt der Stress

Wien (OTS) -

Im heutigen Mediengespräch des Wissenschaftsnetzwerks Diskurs wurde erneut deutlich: Von echter Wahlfreiheit bei der Kinderbetreuung kann in Österreich keine Rede sein. Gerade in den Sommerferien werden Betreuungslücken auf Familien – und dort noch immer überwiegend auf Frauen – abgewälzt.

„Wenn Schulen schließen und Betreuungsangebote fehlen oder unleistbar sind, bleiben viel zu oft die Mütter zu Hause. Das ist keine Wahlfreiheit, sondern ein System auf Kosten der Frauen“, kritisiert die gf. ÖGB-Vizepräsidentin und ÖGB-Bundesfrauenvorsitzende Christa Hörmann.

Viele Frauen reduzieren ihre Arbeitszeit oder bleiben überhaupt zu Hause. Das hat langfristige Folgen für Einkommen, Karriere und Pension, aber auch die Gesellschaft.

„Urlaub sollte der Erholung dienen und nicht dazu, Betreuungslücken zu stopfen. Familien werden jedes Jahr mit denselben Problemen allein gelassen. Mütter sollen alles gleichzeitig schaffen – Kinder betreuen, arbeiten und dabei möglichst entspannt bleiben. Das ist absurd“, so Hörmann.

Die ÖGB-Frauen fordern deshalb einen gemeinsamen Betreuungsgipfel und verbindliche Verbesserungen.

„Wir brauchen bundesweit einheitliche Mindeststandards bei Öffnungszeiten und Schließtagen, kostenlose ganztägige Ferienangebote und spezielle Programme für Kinder mit Behinderung, damit die Familien nicht länger allein gelassen werden. Mit einem gemeinsamen Gipfel aller Akteur:innen können zumindest erste gemeinsame Schritte eingeleitet werden“, fordert Hörmann.

Auch eine sechste Urlaubswoche für alle Arbeitnehmer:innen sei längst überfällig. „Solange jedes Jahr dieselbe Frage im Raum steht – wer bleibt bei den Kindern? – und die Antwort viel zu oft die Mutter lautet, gibt es keine echte Wahlfreiheit“, betont Hörmann abschließend.

Der ÖGB fordert:

verlässliche und leistbare Kinderbetreuung in ganz Österreich.

flächendeckende, kostenlose Ferienbetreuung, damit Familien nicht länger allein gelassen werden.

gemeinsame Lösungen aller Verantwortlichen – inklusive Betreuungsgipfel und sechster Urlaubswoche.