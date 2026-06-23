  • 23.06.2026, 13:01:02
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WKÖ-Danninger: Strategische Gasreserve ist wichtiger Stabilitätsanker für den Wirtschaftsstandort

Versorgungssicherheit durch Verlängerung der strategischen Gasreserve bis 2029

Wien (OTS) - 

„Die gesicherte Gasversorgung ist eine zentrale Voraussetzung für einen wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort. Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen geopolitischen Entwicklungen ist die Verlängerung der strategischen Gasreserve besonders wichtig. Positiv ist, dass Wirtschafts- und Energieminister Wolfgang Hattmannsdorfer hier frühzeitig Vorsorge trifft und die dafür notwendigen Mittel bereits im Doppelbudget verankert hat. Jetzt braucht es eine rasche Beschlussfassung, um die Versorgungssicherheit für die heimischen Betriebe langfristig abzusichern“, betont Jochen Danninger, Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Die aktuellen Zahlen zu den Gasspeichern zeigen, welche Bedeutung der guten Absicherung der Energieversorgung Österreichs zukommt. Gleichzeitig unterstreichen die geopolitischen Entwicklungen der vergangenen Wochen, wie wichtig Vorsorge und Resilienz im Energiebereich bleiben. Die Verlängerung der strategischen Gasreserve bis 2029 ist daher ein wichtiger Beitrag, um die Energieversorgung auch in Krisenzeiten abzusichern.

„Für Unternehmen ist eine verlässliche Energieversorgung zu wettbewerbsfähigen Preisen eine wesentliche Grundlage für Produktion, Investitionen und Beschäftigung. Mit der strategischen Gasreserve verfügt Österreich über einen wichtigen Puffer für außergewöhnliche Krisensituationen. Die budgetäre Absicherung im Doppelbudget schafft Planungssicherheit und stärkt die Widerstandsfähigkeit des Standorts in einem weiterhin volatilen internationalen Umfeld“, so Danninger abschließend. (PWK308/NIS)

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