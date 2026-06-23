Hagelversicherung legt Nachhaltigkeit offen und macht Verantwortung messbar

Wien (OTS) -

Wien (Österreichische Hagelversicherung, 23. Juni 2026): Die Österreichische Hagelversicherung veröffentlicht ihren Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2025. Es ist der erste freiwillige und geprüfte Bericht nach dem „Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed Small and Medium-sized Enterprises“ (VSME). Damit ist die Österreichische Hagelversicherung die erste Versicherung in Österreich, die nicht der CSRD-Berichtspflicht unterliegt und dennoch einen von KPMG, dem größten Wirtschaftsprüfungsunternehmen Österreichs, geprüften Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Die CSRD, die „Corporate Sustainability Reporting Directive“, verpflichtet große Unternehmen in der EU zu einer umfassenden und standardisierten Berichterstattung über Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen. Obwohl die Hagelversicherung nicht unter diese Pflicht fällt, setzt sie damit ein starkes, freiwilliges Zeichen: „Nachhaltigkeit, Transparenz und Verantwortung sind für uns kein Zusatzprogramm, sondern Teil des Kerngeschäfts“, bringt es Dr. Kurt Weinberger, Generaldirektor der Österreichischen Hagelversicherung, auf den Punkt.

Klimarisiken erfordern Verantwortung

„Nachhaltigkeit ist für uns kein Schlagwort und kein Luxus. Als Naturkatastrophenversicherer erleben wir täglich, was Klimawandel konkret bedeutet: zerstörte Ernten, existenzbedrohte bäuerliche Betriebe, steigende Risiken für die Landwirtschaft und eine wachsende Bedrohung der Versorgungssicherheit – verschärft durch den anhaltenden Bodenverbrauch. Wer, wenn nicht wir, muss hier glaubhaft Verantwortung übernehmen? Für unsere Kundinnen und Kunden, für die Landwirtschaft, für unsere Böden und für kommende Generationen“, so Weinberger.

Vom Hagelversicherer zum internationalen Agrarversicherer

Der Bericht dokumentiert die Entwicklung der Österreichischen Hagelversicherung vom heimischen Hagelversicherer zum international tätigen Naturkatastrophen- und Tierversicherer. Heute ist das Unternehmen in sieben Märkten tätig, betreut mehr als 73.000 Kundinnen und Kunden, versichert rund 4,8 Millionen Hektar Fläche und haftet für eine Versicherungssumme von 13 Milliarden Euro. Der Agrarversicherer bietet die umfassendste Produktpalette Europas an und ist zugleich der größte Tierversicherer des Landes. Gleichzeitig konnte mit der vollständig digitalisierten Schadensabwicklung die durchschnittliche Abrechnungsdauer in den vergangenen 25 Jahren von 31 Tagen auf 1,8 Tage reduziert werden. „Rasche Hilfe hat für uns oberste Priorität. Denn nur wer rasch hilft, hilft doppelt“, so Weinberger.

Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit

Auch die Environmental, Social und Governance (ESG) Kennzahlen unterstreichen den Anspruch des Unternehmens: Im Bürogebäude in Wien wird zu 100 Prozent erneuerbarer Strom verwendet, 88 Prozent der Mitarbeitenden legen ihren Arbeitsweg umweltfreundlich zurück und 74 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer des Kundenportals erhalten die gesamte Korrespondenz elektronisch. Darüber hinaus wurde die Österreichische Hagelversicherung vom Finanzmagazin „Börsianer“ bereits zum sechsten Mal als Österreichs nachhaltigste Versicherung ausgezeichnet.

Fünf Handlungsfelder – ein klares Ziel

Im Mittelpunkt des Nachhaltigkeitsberichts stehen fünf Handlungsfelder: Kunden- und Produktverantwortung, umweltbewusster Geschäftsbetrieb, nachhaltige Veranlagung, Mitarbeitende sowie gesellschaftliches Engagement. Ein zentrales Anliegen bleibt der Schutz fruchtbarer Böden. „Wenn wertvolle Äcker und Wiesen unter Beton und Asphalt verschwinden, nehmen Überschwemmungsschäden unweigerlich zu und wir verlieren unwiederbringlich Produktionsflächen für heimische Lebensmittel. Das schwächt unsere Versorgungssicherheit und macht uns abhängiger von Importen. Ein Land, das sich nicht selbst ernähren kann, ist verletzbar. Von Beton kann niemand abbeißen“, warnt Weinberger.

Transparenz schafft Vertrauen

Mit dem Nachhaltigkeitsbericht macht die Österreichische Hagelversicherung ihr ökologisch, wirtschaftlich und sozial verantwortungsvolles Handeln transparent. „Nachhaltigkeit heißt für uns, heute so zu handeln, dass Landwirtschaft, Natur und Versorgungssicherheit auch morgen eine Zukunft haben. Wer Verantwortung ernst nimmt, muss sie messbar, transparent und überprüfbar machen. Genau das tun wir mit diesem Bericht“, so Weinberger abschließend.