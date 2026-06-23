ARBÖ und LINZ AG elektrisieren mit Sommeraktion

Wien (OTS) -

Jedes fünfte neu zugelassene Fahrzeug in Österreich ist mit einem reinen Elektroantrieb ausgestattet. Hinzu kommen noch rund 30.000 Plug-In-Fahrzeuge, die allein im Jahr 2025 verkauft wurden. Mittlerweile sind somit rund 500.000 Fahrzeuge auf den österreichischen Straßen unterwegs, die voll- oder teilelektrifiziert sind. „Die E-Mobilität ist gekommen, um zu bleiben. Das merken wir auch im Pannendienst und bei den Fahrzeugen unserer Mitglieder, die immer öfter mit Strom unterwegs sind“, so KommR Mag. Gerald Kumnig, ARBÖ-Generalsekretär.

Der ARBÖ kooperiert seit mehr als drei Jahren mit dem Energieversorger LINZ AG. Gemeinsam wurde das Angebot für die Mitglieder mit Elektrofahrzeugen sukzessive ausgebaut: Herzstück ist die ARBÖ-Mitgliedskarte mit E-Ladefunktion, die im gesamten BEÖ-Netz, in dem alle Landesenergieversorger und weitere Anbieter vertreten sind, funktioniert. Insgesamt stehen 17.000 Ladepunkte in Österreich und Europa zur Verfügung, mittlerweile nutzen bereits rund 2.000 ARBÖ-Mitglieder die Klubkarte inklusive Ladefunktion.

Für alle, die noch keine E-Ladekarte besitzen, gibt es nun eine spezielle Sommeraktion: Jeder, der sich bis Ende August für die ARBÖ-Karte mit Ladefunktion entscheidet, bekommt 123 Kilowattstunden Ladeguthaben geschenkt. Das Angebot richtet sich an bestehende ARBÖ-Mitglieder, aber auch alle, die neu zum ARBÖ kommen, können von der Aktion profitieren. „Wir möchten die Elektromobilität innerhalb des ARBÖ noch mehr stärken. Deshalb freuen wir uns sehr, dass diese gemeinsame Aktion initiiert werden konnte“, freut sich Alexander Gansl, Produktmanager für Elektromobilität bei der LINZ AG.

Zur Wahl stehen zwei verschiedene Tarife (mit und ohne Grundgebühr), mit denen Laden bereits ab 0,39 Euro möglich ist. Es gibt keine Bindung, keinen Mindestumsatz und keine Roaminggebühren. Alle Infos zu der bis Ende August laufenden Aktion sind unter www.arboe.at zu finden.