ARBÖ: Formel-1-Grand-Prix, Ferienstart, Fernpass-Sperre und „Masters of Dirt“ fordern Autofahrer am Wochenende

Wien (OTS) -

Die ARBÖ-Verkehrsexperten rechnen am kommenden Wochenende, von Freitag, 26. Juni, bis Sonntag, 28. Juni, mit teils erheblichen Verzögerungen auf Österreichs Hauptreiserouten. Grund dafür sind neben dem Formel-1-Grand-Prix von Österreich am Red Bull Ring in Spielberg, der einsetzende Ferienreiseverkehr aus Deutschland, die Sperre der Fernpassstraße (B179) samt Hahntennjoch-Sperre am Samstag sowie „Masters of Dirt“ im Wörthersee-Stadion in Klagenfurt.

Von Freitag bis Sonntag gastiert die Formel 1 beim Grand Prix von Österreich am Red Bull Ring in Spielberg. Neben der „Königsklasse des Motorsports“ machen auch die FIA Formula 2, die FIA Formula 3 sowie der Porsche Mobil 1 Supercup Station in der Obersteiermark. Bereits am Freitag ist im Murtal mit starkem Zustrom zu rechnen. Am Samstag werden viele Fans zum Training und Qualifying der Formel 1 sowie zu weiteren Programmpunkten der Rahmenserien anreisen. Am Sonntag ist vor allem in den Morgen- und Vormittagsstunden mit dichtem Verkehr in Richtung Rennstrecke zu rechnen.

Mehr Geduld wird voraussichtlich auf folgenden Strecken gefragt sein:

Pyhrnautobahn (A9), im Bereich St. Michael sowie vor dem Bosruck- und Gleinalmtunnel

Semmering Schnellstraße (S6), zwischen Leoben und dem Knoten St. Michael

Murtal Schnellstraße (S36), in den Bereichen Knittelfeld, Zeltweg und Judenburg

Obdacher Straße (B78), rund um Spielberg

direkte Zufahrten zum Red Bull Ring

Zwtl.: Fernpassstraße am Samstag gesperrt – Hahntennjoch keine Ausweichroute

Am Samstag, 27. Juni, wird die Fernpassstraße (B179) in Tirol von 10:00 bis 12:00 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Betroffen sind die Bereiche Reutte/Katzenberg und Nassereith/Rastland. Eine Durchfahrt über den Fernpass ist in dieser Zeit weder in Richtung Süden noch in Richtung Norden möglich. Grund für die Sperre sind angemeldete Versammlungen von Bürgerinitiativen im Bezirk Reutte und im Bezirk Imst.

Gleichzeitig wird auch die Hahntennjochstraße (L246) gesperrt. Damit steht diese Strecke nicht als Ausweichroute zur Verfügung. Lokale Landes- und Gemeindestraßen entlang der Fernpassstraße (B179) sind nur für Anrainerinnen und Anrainer, an- und abreisende Gäste sowie sonstigen Quell- und Zielverkehr befahrbar. Für Einsatzfahrzeuge bleiben die Straßen offen.

Der ARBÖ erwartet bereits vor Beginn der Sperre längere Staus, Verzögerungen und Blockabfertigungen vor dem Lermooser Tunnel und dem Grenztunnel Vils/Füssen. Grund dafür ist nicht nur der Sommerferienbeginn in den deutschen Bundesländern Rheinland-Pfalz, Saarland und Hessen. Auch auf der deutschen Bundesautobahn A7 ist zumindest abschnittsweise zwischen Kempten und Füssen mit starkem Reiseverkehr zu rechnen.

Die Fernpassroute sollte am Samstag möglichst gemieden und großräumig umfahren werden. Wer von Süddeutschland nach Tirol, Südtirol oder Italien unterwegs ist, sollte je nach Ziel über die Inntalautobahn (A12), Brennerautobahn (A13), Rheintalautobahn (A14) oder bedingt über die Route Mittenwald – Scharnitz – Seefeld – Zirl über die Seefelder Straße (B177) ausweichen. Auch auf diesen Ausweichrouten sind Staus und Verzögerungen möglich.

Zwtl.: Ferienbeginn in drei deutschen Bundesländern bringt erste Reisewelle des Sommers 2026

In den deutschen Bundesländern Rheinland-Pfalz, Saarland und Hessen beginnen am Montag, 29. Juni, die sechswöchigen Sommerferien. Betroffen sind insgesamt rund 1,46 Millionen Schülerinnen und Schüler. Viele Familien werden daher bereits am Wochenende in Richtung Österreich, Italien, Kroatien und Slowenien unterwegs sein. Erfahrungsgemäß wird die erste Reisewelle des Sommers 2026 vor allem am Samstag, 27. Juni, über die Transitrouten in West- und Südösterreich rollen.

Staugefahr besteht ab dem Vormittag bis in den Nachmittag besonders auf folgenden Strecken:

Westautobahn (A1), im Großraum Salzburg

Pyhrnautobahn (A9), vor der Tunnelkette Klaus, dem Bosrucktunnel und dem Gleinalmtunnel sowie in den Baustellenbereichen

Tauernautobahn (A10), rund um Salzburg sowie in den Baustellenbereichen zwischen Pass Lueg und Werfen, Flachauwinkel und St. Michael

Inntalautobahn (A12), im Bereich Kufstein und Innsbruck

Brennerautobahn (A13), zwischen Innsbruck und der Mautstelle Schönberg sowie vor dem Baustellenbereich bei der Luegbrücke

Rheintalautobahn (A14), vor dem Pfändertunnel und im Großraum Blude

Fernpassstraße (B179), auch aufgrund der angekündigten Sperre



Zwtl.: „Masters of Dirt“ bringt Zehntausende nach Klagenfurt

Am Samstagabend gastiert „Masters of Dirt“ mit der Show „Freestyle Firestorm“ im Wörthersee-Stadion in Klagenfurt. Beginn der Show mit Freestyle Motocross, BMX, Mountainbike, Snowmobiles und RZR-Buggies sowie Show-Elementen ist um 19:30 Uhr. Der Einlass startet bereits um 17:00 Uhr. Zusätzlich ist ab dem frühen Nachmittag ein Fanbereich im Stadionumfeld geplant. Nach Veranstalterangaben wird mit bis zu 30.000 Besucherinnen und Besuchern gerechnet.

Der ARBÖ rechnet daher ab dem späteren Nachmittag mit starkem Verkehr rund um das Wörthersee-Stadion. Betroffen sein werden voraussichtlich der Südring, die Siebenhügelstraße, der Bereich rund um das Wörthersee-Stadion, die Anschlussstelle Klagenfurt-West auf der Südautobahn (A2) sowie die Bereiche Minimundus, Lakeside Park und Universität Klagenfurt. Auch nach Ende der Show ist rund um die Parkplätze und auf den Abfahrtsrouten mit Verzögerungen zu rechnen.

„Wer am Wochenende unterwegs ist, sollte wegen der erwarteten Hitze besonders gut vorbereitet starten: Vor der Abfahrt die aktuelle Verkehrslage prüfen, ausreichend alkoholfreie Getränke mitnehmen, Pausen im Schatten einplanen, Kinder und Tiere niemals im abgestellten Auto zurücklassen und bei Stau rechtzeitig eine Rettungsgasse bilden. Wer zum Formel-1-Rennen nach Spielberg oder zu ‚Masters of Dirt‘ nach Klagenfurt fährt, sollte möglichst früh anreisen und öffentliche Verkehrsmittel beziehungsweise Shuttlebusse nutzen. Aktuelle Verkehrsinformationen gibt es auf www.arboe.at, im ORF-Teletext auf Seite 431 sowie über die ARBÖ-Hotline unter 050/123-123“, so der ARBÖ-Informationsdienst.

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