Die FPÖ feiert – Ist die politische Mitte chancenlos? | „Pro und Contra“ heute um 22:20 Uhr auf PULS 4 & JOYN

Wien (OTS) -

Die FPÖ hat Grund zu feiern – nicht nur ihr 70-jähriges Partei-Jubiläum, sondern auch ihren ungebrochenen Höhenflug in den Umfragen. Für die Regierungsparteien geht es dagegen mit dem Vertrauen der Bevölkerung weiter bergab, vor allem für ÖVP und SPÖ. Daran ändern auch aktuelle Einigungen in der Dreierkoalition wenig, wie etwa auf einen zweijährigen Budgetplan trotz Krise.

FPÖ-Chef Herbert Kickl wendet sich unterdessen in seiner Festrede zum Jubiläum mit einer Ansage an die „System-Parteien“. Er wolle dafür sorgen, dass die Regierung nicht mehr gegen den Willen der Bevölkerung agiere.



Warum verlieren die ehemaligen Großparteien zunehmend an Rückhalt, während die FPÖ dazugewinnt? Machen die Regierungsparteien zu viele Fehler oder profitiert der Rechtspopulismus von der Krisenstimmung im Land? Droht die politische Mitte verloren zu gehen?



Kurz-Vertrauter deutet neue bürgerliche Partei an: Ex-ÖVP-Abgeordneter Martin Engelberg stellt gestern Abend bei „Wild Umstritten“ eine neue Partei im bürgerlichen Lager in den Raum. Wenige Tage nach dem Treffen von Sebastian Kurz mit FPÖ-Chef Herbert Kickl sagt der ehemalige ÖVP-Abgeordnete und Kurz-Vertraute Martin Engelberg bei „Wild Umstritten“: „Das politische Bild Österreichs wird sich komplett ändern – dann wird es auch noch eine andere Partei im bürgerlichen Lager geben.“



Die gestrige Folge von „Wild Umstritten“ zum Nachsehen auf JOYN oder als Podcast zum Nachhören.



Darüber diskutieren bei Moderatorin Manuela Raidl um 22:20 Uhr auf JOYN & PULS 4:

Norbert Nemeth , Stv. Klubobmann FPÖ

, Stv. Klubobmann FPÖ Klaus Seltenheim , SPÖ-Bundesgeschäftsführer

, SPÖ-Bundesgeschäftsführer Georg Dornauer , ehemaliger SPÖ-Chef in Tirol und Partei-Rebell

, ehemaliger SPÖ-Chef in Tirol und Partei-Rebell Andreas Hanger , Nationalratsabgeordneter, ÖVP

, Nationalratsabgeordneter, ÖVP Barbara Tóth, Falter-Journalistin



Danach: ProSiebenSat.1 CEO Marco Giordani bei „Breaking Media“ auf PULS 4 & JOYN



Fernsehunternehmen in ganz Europa stehen vor der Frage: Wie erreicht man künftig das Publikum? Wie schafft man journalistische Angebote, die auch bei jüngeren Menschen ankommen? Am Dienstag spricht dazu Moderatorin Gundula Geiginger mit dem CEO von ProSiebenSat.1, Marco Giordani, bei „Breaking Media“ um 23:15 Uhr auf JOYN & PULS 4. Themen des Interviews sind unter anderem die MFE-Mehrheitsübernahme, die Zukunft von TV sowie die Wichtigkeit von Kooperation zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Medien am Markt.

Weitere Infos zur Sendung in der OTS hier.



Außerdem: PULS 24-Journalist Dominik Schaden berichtet von seinem Gespräch mit dem Bundeskriminalamt über Sadisten-Netzwerke. Diese com-Netzwerke suchen online gezielt nach Kindern und Jugendlichen und drängen sie dazu, sich zu erniedrigen, zu verletzen oder Straftaten zu begehen. Das Bundeskriminalamt ruft jetzt Eltern dazu auf, wachsam zu sein. Wie umfangreich sind diese internationalen Gruppen auch in Österreich aktiv?



"Pro und Contra“ am Dienstag um 22:20 Uhr und "Breaking Media" um 23:20 Uhr auf PULS 4 & JOYN