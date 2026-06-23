Steiermark kann 2030-Ziele für Ökostrom bereits erfüllen

Wien (OTS) -

Mit der 2024 veröffentlichten „Klima- und Energiestrategie Steiermark (KESS) 2030 plus“ hat das Land Steiermark seine Zielvorgaben für die Energiewende deutlich angehoben. Parallel dazu sind der Steiermark in den letzten Jahren einige Erfolge bei der Umsetzung dieser Ziele gelungen, stellt der Österreichische Biomasse-Verband im Rahmen des Energiewende-Checks der Bundesländer fest. Innerhalb von nur zwei Jahren konnte die Steiermark ihren Anteil erneuerbarer Energieträger am Bruttoinlandsverbrauch Energie von 32 % auf 40 % steigern. Bioenergie stellt etwa 65 % aller erneuerbaren Energieträger in der Steiermark und deckt mehr als ein Viertel des gesamten steirischen Energiebedarfs. In der KESS 2030 plus ist bis 2030 eine Erhöhung des Erneuerbaren-Anteils auf 55 % vorgesehen.

„Die Steiermark zeigt, dass der Weg in eine klimafreundliche und unabhängige Energiezukunft bereits eingeschlagen ist. Gleichzeitig sehen wir aber auch klar: Für eine unabhängigere, nachhaltigere und leistbare Energieversorgung der Zukunft liegt noch viel Arbeit vor uns. Unser Ziel bleibt, Versorgungssicherheit, Leistbarkeit und Klimaschutz konsequent miteinander zu verbinden – mit einem starken Fokus auf regionale Energiequellen wie Biomasse, Photovoltaik, Wasserkraft und Wind. Ich danke dem Biomasse-Verband für seine wichtige Arbeit für die Energiewende – denn gerade in der Steiermark als waldreichstes Bundesland leistet Biomasse einen unschätzbaren Beitrag zu Versorgungssicherheit, regionaler Wertschöpfung und echtem Klimaschutz“, sagt Energielandesrätin Simone Schmiedtbauer.

Treibhausgasemissionen aus Gebäuden und Energieversorgung drastisch reduziert

Die Treibhausgasemissionen in den Sektoren Energie und Gebäude sind seit 1990 stark gesunken: Im Energiesektor gingen sie aufgrund des nahezu kompletten Ausstiegs aus der Kohle für die Strom- und Fernwärmeerzeugung um 82 % zurück. Im Gebäudesektor führten milde Winter, verbesserte Dämmung und die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energieträger statt Heizöl zu einer Reduktion um 64 %. Problematischer bleiben Industrie und Verkehr, die zusammen für 71 % der Treibhausgasemissionen der Steiermark verantwortlich sind. Im Einklang mit der Verpflichtung Österreichs aus dem „Fit for 55“-Paket der EU strebt auch die Steiermark in den Sektoren außerhalb des EU-Emissionshandels (z.B. Gebäude und Verkehr) eine Reduktion des Treibhausgasausstoßes bis 2030 um 48 % im Vergleich zu 2005 an. Bis 2023 wurde eine Minderung um 26 % erzielt. Langfristiges Ziel ist die Klimaneutralität 2050.

Weitere Informationen und Abbildungen finden Sie untere folgendem Link:

https://www.biomasseverband.at/steiermark-kann-2030-ziele-fuer-oekostrom-bereits-erfuellen