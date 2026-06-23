DamenLogistikMentoring startet in die vierte Runde

Wien (OTS) -

Mit neun neuen Mentoring-Tandems startet das erfolgreiche DamenLogistikMentoring (DLM) in die vierte Runde. Das gemeinsame Programm des DamenLogistikClub (DLC) und der FH des BFI Wien unterstützt Studentinnen und Absolventinnen dabei, ihren Karriereweg in der Logistikbranche gezielt zu gestalten, professionelle Netzwerke aufzubauen und sich auf zukünftige Führungsaufgaben vorzubereiten.

Seit dem ersten Durchgang im Jahr 2020 hat sich das DamenLogistikMentoring als erfolgreiche Initiative zur Förderung von Frauen in der Logistik etabliert. Über einen Zeitraum von 18 Monaten begleiten erfahrene Mentorinnen aus den Reihen des DamenLogistikClub ihre Mentees, geben fachliches Know-how und persönliche Erfahrungen weiter und eröffnen neue Perspektiven für den Berufseinstieg und die weitere Karriereentwicklung.

Der Kick-off in der ÖBB-Zentrale brachte Mentorinnen und Mentees erstmals zusammen und bot den Rahmen für den Start der neuen Programmrunde. Fachliche Impulse zu aktuellen Herausforderungen in der Logistik, Keynotes zum Thema Mentoring sowie Erfahrungsberichte aus dem Programm lieferten neue Denkanstöße und schufen Raum für den persönlichen Austausch. In ersten Gesprächen legten die neuen Mentoring-Tandems den Grundstein für ihre Zusammenarbeit.

Gemeinsam wachsen – Zukunft gestalten

Im Mittelpunkt des Programms steht auch in der vierten Runde der generationenübergreifende Austausch zwischen erfahrenen Expertinnen und engagierten Nachwuchstalenten. Mentees profitieren von individueller Begleitung, ehrlichem Feedback und wertvollen Einblicken in die Praxis. Gleichzeitig gewinnen auch die Mentorinnen neue Perspektiven, reflektieren ihren eigenen Führungsstil und tragen dazu bei, die nächste Generation weiblicher Fachkräfte in der Logistik zu stärken.

„Unser Mentoring-Programm zeigt, wie kraftvoll gelebte Unterstützung unter Frauen ist: Erfahrung weiterzugeben, Perspektiven zu eröffnen und gemeinsam Zukunft in der Logistik zu gestalten – all das bietet einen Mehrwert für alle Beteiligten“, so Doris Pulker-Rohrhofer, technische Geschäftsführerin der Hafen Wien GmbH und DLC-Vorständin.

Hochschule trifft Praxis

Die Zusammenarbeit zwischen dem DamenLogistikClub und der FH des BFI Wien schafft eine Brücke zwischen Studium und Beruf – und leistet gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur Fachkräftesicherung in der Logistik. In einer Branche, die sich laufend weiterentwickelt und immer komplexeren Anforderungen gegenübersteht, gewinnen persönliche Netzwerke, Praxiserfahrung und der Austausch mit erfahrenen Logistikerinnen zunehmend an Bedeutung. Indem das Mentoring-Programm junge Frauen gezielt begleitet und vernetzt, trägt es dazu bei, qualifizierte Nachwuchskräfte langfristig für die Logistik zu gewinnen.

Das betont auch Sandra Eitler, DLC-Vorständin und stellvertretende Studiengangsleiterin Logistik und strategisches Management an der FH des BFI Wien: „Das Mentoring-Programm schlägt eine Brücke zwischen fundierter akademischer Ausbildung und einer erfolgreichen Karriere in der Logistik, indem es junge Frauen individuell fördert.“

Neben Studentinnen und Absolventinnen der FH des BFI Wien nimmt heuer erstmals auch eine Studentin der Wirtschaftsuniversität Wien am Programm teil und erweitert damit den Kreis der Nachwuchstalente.

Nachhaltige Förderung weiblicher Talente

„Mentoring bedeutet für uns nicht nur Förderung, sondern gelebte Zukunftsgestaltung – und damit bessere Karrierechancen für Frauen in der Logistik.“, sagt Petra Höfinger, Geschäftsführerin der ART for ART Theaterservice GmbH und DLC-Vorständin.

Dass sich mehrere Mentorinnen bereits zum wiederholten Mal am DamenLogistikMentoring beteiligen, unterstreicht den nachhaltigen Erfolg des Programms und die hohe Qualität des Austauschs. Aus Mentoring-Beziehungen entstehen vielfach langfristige Kontakte, die weit über die Programmlaufzeit hinausreichen und die berufliche Entwicklung der Teilnehmerinnen begleiten. Seit dem Start im Jahr 2020 wurden bereits knapp 40 Mentoring-Tandems gebildet. Die ehemaligen Mentees haben ihren Platz in der Logistikbranche gefunden und gestalten diese heute in unterschiedlichsten Funktionen aktiv mit.

Eine von ihnen ist Luise Neuwirth, die in der dritten Runde des DamenLogistikMentoring am Programm teilnahm. Heute ist sie Referentin im Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur. "Das Mentoring-Programm hat mich in einer entscheidenden Phase meiner Karriere maßgeblich unterstützt. Besonders während meines Jobwechsels waren der Rückhalt und die Ermutigung meiner Mentorin eine große Hilfe. Darüber hinaus habe ich viele engagierte Frauen kennengelernt – das bereichert mich nicht nur beruflich, sondern auch persönlich“, so Luise Neuwirth.

Über den DamenLogistikClub



Der DamenLogistikClub ist Österreichs führendes Netzwerk für Frauen in der Logistikbranche. 158 Mitglieder aus 88 Unternehmen – von Transport und Infrastruktur über Industrie und Handel bis hin zu öffentlichen Institutionen – bilden eine starke Plattform für Austausch, Vernetzung und gegenseitige Unterstützung.

Der Vorstand besteht aus drei erfahrenen Führungspersönlichkeiten und Logistik-Expertinnen: Doris Pulker-Rohrhofer, technische Geschäftsführerin Hafen Wien GmbH; Petra Höfinger, Geschäftsführerin ART for ART Theaterservice GmbH; und Sandra Eitler, stellvertretende Studiengangsleiterin des Studiengangs „Logistik und strategisches Management“ an der Fachhochschule des BFI Wien. Gemeinsam setzen sie sich dafür ein, die Sichtbarkeit und Karrierechancen von Frauen in der Logistik nachhaltig zu stärken.

Weitere Informationen: www.damenlogistikclub.com

Rückfragekontakt:

DamenLogistikClub

Doris Pulker-Rohrhofer, DLC-Vorständin

E-Mail: [email protected]

Telefon: +43/1/72716 1110

Über die Fachhochschule des BFI Wien



Die Hochschule mit starker internationaler Ausrichtung bietet mit zehn Bachelor- und acht Master-Studiengängen – darunter zwei Bachelor- und drei Masterprogramme auf Englisch – ein umfassendes praxisorientiertes, wirtschaftswissenschaftliches Studienangebot mit Schwerpunkt Wirtschaft, Management und Finance an. Die Logistik-Studiengänge „Logistik und Transportmanagement“ (Bachelor) und „Logistik und strategisches Management“ (Master) zählen seit vielen Jahren zur führenden hochschulischen Logistik-Ausbildung in Österreich.

Die FH des BFI Wien ist sie seit 2017 Mitglied des UN Global Compact und unterstützt mit ihrem Handeln die Sustainable Development Goals der UN, zählt zu den Gründungsmitgliedern des Bündnis Nachhaltige Hochschulen und wurde von den Bundesministerien für Klimaschutz und Bildung mit zwei Sustainability Awards ausgezeichnet. Weiters erhielt sie als erste Hochschule Wiens das FIBAA- Qualitätssiegel „Excellence in Digital Education” und die ECA-Zertifizierung „Quality in Programme Internationalisation“ (CeQuInt).

www.fh-vie.ac.at