  • 23.06.2026, 09:30:33
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Manuel Schalk zieht in den Vorstand der Wiener Städtischen ein

Mit 1. Juli folgt der Jurist Sonja Raus nach, die in den Vorstand der Vienna Insurance Group wechselt. Schalk wird die Bereiche Lebens- und Krankenversicherung verantworten.

Manuel Schalk zieht in den Vorstand der Wiener Städtischen ein
Wien (OTS) - 

Mit Manuel Schalk (51) rückt ein profunder und erfahrener Kenner der Wiener Städtischen Versicherung in den Vorstand auf. Der langjährige Leiter der Rechtsabteilung wird für die Lebens- und Krankenversicherung zuständig sein. „Manuel Schalk genießt als versierter Jurist nicht nur einen ausgezeichneten Ruf in der gesamten Versicherungsbranche, sondern überzeugt auch durch seine ausgeprägten Managementfähigkeiten“, erklärt Robert Lasshofer, Aufsichtsratspräsident der Wiener Städtischen.

Schalk studierte Rechtswissenschaften an der Universität Wien und startete seine Karriere nach seinem Gerichtsjahr in der Kanzlei Schönherr, wo er später zum Partner aufstieg. 2014 wechselte er als Leiter der Rechtsabteilung in die Wiener Städtische. „Ich freue mich sehr auf diese neue, spannende Aufgabe. Als Marktführer in der Lebensversicherung werden wir weiterhin starke Impulse setzen und zugleich die positive Entwicklung in der Krankenversicherung konsequent fortführen“, so der designierte Vorstand. Schalk ist verheiratet und hat zwei Söhne.

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