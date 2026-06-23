- 23.06.2026, 09:15:32
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AVISO: Wirtschaftsparlament der WKÖ, 25. Juni 2026, 09:00 Uhr
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
am Donnerstag, 25. Juni 2026, findet die Sitzung des Wirtschaftsparlaments der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) statt – Tagungsbeginn ist 09:00 Uhr.
Die Sitzung kann via Livestream mitverfolgt werden: https://youtube.com/live/sCy9iBclcJU?feature=share
Datum: 25. Juni 2026, 09:00 – 14:00 Uhr
Ort: Wirtschaftskammer Österreich, Julius Raab Saal, Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien
Ein Mitverfolgen des Wirtschaftsparlaments vor Ort ist ausschließlich für akkreditierte Medien möglich, da die Platzkapazitäten begrenzt sind.
Eine Akkreditierung kann bis zum 24. Juni 2026 beantragt werden, unter: [email protected]
Rückfragen & Kontakt
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E-Mail: [email protected]
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